Mercato Napoli Ultimissime – Sono ore molto calde in casa azzurri. La società sarebbe già focalizzata sul mercato invernale.

La stagione del Napoli è iniziata alla grande, ma non sono da escludere cambiamenti nelle prossime settimane. Infatti, il prossimo 2 gennaio si aprirà la sessione di calciomercato invernale alla quale la dirigenza starebbe prestando moltissima attenzione. L’obiettivo del DS Manna è sicuramente quello di rinforzare la squadra, ma al tempo stesso non sono da escludere alcune cessioni.

Nelle ultime settimane, si è parlato a lungo di tanti calcio “ai margini” del progetto. Diversi azzurri non hanno avuto molto spazio a disposizione, motivo per il quale la cessione è apparsa come l’opzione più adatta. Tra questi, c’è anche Giovanni Simeone che non riveste un ruolo centrale, ma riesce a farsi trovare pronto nelle giuste occasioni. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli chiave sul suo futuro.

Conte blinda Simeone: non lascerà il Napoli!

Antonio Conte ha posto l’ennesimo veto da quando è approdato in Campania. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’allenatore azzurro non ha minimamente aperto alla possibile cessione di Giovanni Simeone. Quest’ultimo, è nel mirino del Torino ma la volontà del tecnico è molto chiara e gli impedirà di approdare altrove.

La dirigenza granata aveva confezionato un’offerta da ben 10-12 milioni di euro per ingaggiare il giocatore. Più precisamente si trattava di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. A bloccare l’operazione però è stato l’ex Juventus che non ha alcuna intenzione di privarsi dell’argentino, sebbene quest’ultimo non venga reputato come prima scelta in attacco.