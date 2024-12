Calcio Napoli notizia – Durante il match tra l’Inter e L’Udinese di Coppa Italia ci sono stati dei cori contro la città di Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte, almeno fino a questo momento, sta combattendo con l’Atalanta e l’Inter la vittoria dello scudetto. Le altre squadre, di fatto, non sembrano avere le potenzialità di resistere all’andamento delle prime tre della classe.

La carta vincente del team partenopeo potrebbe essere sicuramente il fatto di avere solo il campionato. Atalanta ed Inter, infatti, hanno anche Champions e Coppa Italia. Proprio in questa competizione è appena successo un episodio davvero tanto dispiacevole.

Inter-Udinese, cori dei tifosi nerazzurri contro Napoli

Durante l’ottavo di finale tra l’Inter e l’Udinese, che sta vincendo nettamente il team di Simone Inzaghi, i tifosi nereazzurri presenti allo Stadio San Siro hanno cantato il solito becero coro: “Odio Napoli, odio Napoli”.

Questa, ovviamente, non è la prima volta in cui viene cantanto questo coro allo Stadio San Siro durante un match dell’Inter. Sui social, di fatto, è già scoppiato il caos per questo gesto davvero brutto da parte sostenitori della ‘Beneamata’.