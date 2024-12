Calciomercato Napoli Ultimissime – Danilo continua a essere un calciatore seguito dal club partenopeo: la conferma arriva dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera.

Anche stando alle ultimissime novità legate al calciomercato della SSC Napoli, c’è la conferma che gli azzurri cercano quanto prima un difensore da regalare ad Antonio Conte. Si tratta, effettivamente, di un’urgenza a cui va posto rimedio quanto prima, considerando anche lo stop di Alessandro Buongiorno. Tanti i nomi accostati alla società partenopea: da Jakub Kiwior a Ardian Ismajli, passando per Danilo. In particolare, il difensore della Juventus continua a essere un’ipotesi di mercato che stuzzica, e non poco, sia il tecnico Conte che il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna.

A tal riguardo, arrivano aggiornamenti da Il Corriere della Sera, che parla di come la Juventus possa dare un assist difatti decisivo per il passaggio del brasiliano in maglia azzurra. Uno scenario che potrebbe aprire a interessanti novità già a partire dal prossimo gennaio, malgrado il bianconero di recente abbia smentito un suo possibile addio alla Vecchia Signora. La posizione della dirigenza bianconera, però, potrebbe cambiare tutte le carte in tavola, regalando così al Napoli un possibile affare a costi davvero contenuti.

Calciomercato SSC Napoli, Il Corriere della Sera si sbilancia su Danilo

Danilo sarà il prossimo rinforzo per la difesa della SSC Napoli? A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che apre al possibile addio del brasiliano alla compagine allenata da Thiago Motta.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Cristiano Giuntoli ha informato l’agente di Danilo sulla volontà del club di interrompere il contratto con sei mesi di anticipo: Conte e Manna seguono con interesse l’evoluzione dei colloqui, determinati ad aggiungere nello spogliatoio un elemento di valore ed esperienza. Va detto che il procuratore d e l difensore 33enne ha replicato che la volontà del giocatore è di restare a Torino, da cui se ne andrebbe solo con corposa buonuscita”.

A poter sbloccare la trattativa, fa sapere sempre Il Corriere della Sera, potrebbero essere due fattori: che il Napoli possa ritrovarsi a lottare per la vittoria della Serie A e il possibile coinvolgimento nella trattativa del cartellino di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo è da tempo nel mirino di Giuntoli e Motta. Anche se c’è da registrare il gradimento del tecnico più per Zirkzee, oltre al fatto che sul numero 81 azzurro c’è anche la Roma.