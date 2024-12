Calcio Napoli Ultimissime – Manca sempre meno alla prossima sfida tra Genoa e Napoli. Oggi, in conferenza stampa è intervenuto Patrick Vieira, allenatore dei gialloblù.

Genoa-Napoli andrà in scena sabato alle ore 18.00. La posta in palio sarà altissima, ancor più dopo l’ottimo avvio della nuova esperienza di Patrick Vieira in Italia. Di fronte ai gialloblù, ci sarà il Napoli di Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di lasciare Marassi a mani vuote. Infatti, i partenopei si giocano lo scudetto e sarà necessario continuare a vincere per restare in scia dell’Atalanta.

Intanto, il prossimo appuntamento in programma è proprio la sfida contro il Genoa. L’appuntamento a Marassi sarà molto delicato, viste le qualità dell’avversario. Intanto, Patrick Vieira è intervenuto oggi in conferenza stampa analizzando il match che andrà in scena sabato alle ore 18.00.

Vieira: “Il Napoli giocherà per lo Scudetto, ma noi vogliamo fare bene”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli in programma sabato alle ore 18.00 a Marassi. Di seguito le parole del tecnico rossoblù.