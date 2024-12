Calcio Napoli Ultimissime – In casa Napoli sono emersi dettagli importanti legati a Kvaratskhelia. Le ultime sul georgiano.

Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Genoa e Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione a Castel Volturno in attesa del match che sarà valido per la 17esima giornata di Serie A. La posta in palio a Marassi sarà molto alta, ancor più dopo l’ultima vittoria contro l’Udinese. Intanto, Antonio Conte negli ultimi giorni è stato costretto a fare i conti con due infortunio molto pesanti. Il primo riguarda Khvicha Kvaratskhelia, mentre il secondo Alessandro Buongiorno.

Negli ultimissimi minuti, però, sono emersi dettagli importanti circa le condizioni del georgiano. Quest’ultimo, si è infortunato nel match contro la Lazio ma il problema fisico riscontrato non è apparso molto grave. Ciò nonostante, però, il giocatore ha saltato l’ultima partita contro l’Udinese ed è a rischio per le prossime. Intanto, sono emersi dettagli importantissimi circa il rientro dell’esterno.

Kvaratskhelia si è allenato in gruppo: le ultimissime

Le ultime ore in casa Napoli sono state condite da un pacato ottimismo. Come riportato da “Sky” Khvicha Kvaratskhelia ha svolto tutto l’allenamento in gruppo dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio. Antonio Conte e lo staff medico azzurro non vorranno correre rischi, motivo per il quale la convocazione del georgiano resta in bilico.

Il giocatore vuole essere presente a Genova per aiutare la squadra, motivo per il quale proverà quantomeno a stringere i denti. Ovviamente, la decisione finale spetterà poi allo staff medico e ad Antonio Conte. La parola d’ordine sarà “precauzione” in quanto non c’è alcuna volontà di assumere rischi cruciali. Quindi, qualora Kvaratskhelia dovesse saltare il match in programma sabato tornerebbe con ogni probabilità a disposizione per la partita contro il Venezia del 29 dicembre.