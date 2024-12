Calcio Napoli Ultimissime – Negli ultimi minuti sono state rese note le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A. Le ultime su Genoa-Napoli.

Manca sempre meno alla sfida di campionato tra Genoa e Napoli. Il match andrà in scena a Marassi sabato alle ore 18.00. L’attesa per la partita è davvero altissima, visti gli ultimi risultati dei padroni di casa. Quest’ultimi, dopo l’avvento di Patrick Viera hanno reagito alla grande, conquistando punti davvero importanti. Nel weekend, però, di fronte ci saranno gli azzurri di Antonio Conte che son subito tornati alla vittoria dopo il ko interno contro la Lazio. Infatti, il successo a Udine ha lanciato segnali positivi che hanno permesso alla squadra di restare ai vertici della classifica.

Naturalmente, la sfida contro il Genoa sarà tutt’altro che semplice. Si tratterà, con ogni probabilità, di una partita “sporca” che verrà decisa molto probabilmente in mediana. Intanto, l’appuntamento si avvicina sempre più, motivo per il quale la Lega Serie A ha svelato le designazioni arbitrali per la prossima giornata. Ovviamente, è stato svelato anche il nome del direttore di gara che sarà impegnato a Marassi.

Genoa-Napoli, l’arbitro sarà La Penna: la sestina completa

Si avvicina sempre più il prossimo weekend di Serie A. Negli ultimi minuti, la Lega tramite il proprio sito ufficiale ha svelato le designazioni arbitrali valide per la diciassettesima giornata del campionato italiano. Ad arbitrare il match tra Genoa e Napoli sarà La Penna. Di seguito la sestina completa che presenzierà a Marassi.

GENOA – NAPOLI Sabato 21/12 h.18.00 LA PENNA MONDIN – VECCHI IV: PERENZONI VAR: DOVERI AVAR: CHIFFI

L’arbitro Federico La Penna ha già condotto una sfida del Napoli in questa stagione. Si tratta della vittoria contro il Cagliari per 1-4 che permise alla squadra di Antonio Conte di mettere in mostra tutte le proprie qualità. Quindi, il bilancio è positivo anche se sabato a Marassi servirà una prestazione molto importante per centrare l’ennesima vittoria in campionato.