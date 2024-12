Napoli calcio ultimissime – Un titolare è assente dalla sessione di allenamento odierna di Castel Volturno: Antonio Conte ha dovuto fare a meno di uno dei suoi fedelissimi.

Il Napoli calcio si è ritrovato quest’oggi nella sessione pomeridiana, per mettere a punto le ultimissime novità in vista della prossima sfida di Serie A contro il Genoa. L’imperativo è guardare avanti, nonostante l’infortunio di Alessandro Buongiorno sia una mazzata molto pesante per Antonio Conte e i tifosi del club azzurro, che perdono un vero e proprio leader. Il suo stop impone un intervento mirato e tempestivo sul mercato, con un rinforzo in difesa che a questo punto si rende ancor più urgente.

Pensieri e preoccupazioni che sono tutti nella testa del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna, mentre Conte ha la testa tutta proiettata sul campo. Anche perché l’imprevisto può essere, purtroppo, sempre dietro la porta: infatti, quest’oggi è assente dall’allenamento anche il centrocampista Frank Zambo Anguissa, che ha accusato un leggero stato influenzale. Nulla di grave per l’ex Fulham o che possa metterlo a rischio per la sfida di sabato prossimo contro il Genoa, ma Conte quest’oggi ha dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini chiave nell’allenamento odierno.

Ultimissime notizie Napoli calcio, Anguissa out dall’allenamento odierno

Il centrocampista della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa, è assente a Castel Volturno, nell’allenamento odierno tenutosi al centro sportivo del club partenopeo.

Nulla di particolarmente allarmante per lui, visto che si tratta di uno stop causato da un leggero stato influenzale. In ogni caso, il calciatore non sembrerebbe essere a rischio per la sfida contro il Genoa. In caso contrario, sarà la stessa società partenopea a informare i tifosi in caso di un prolungamento dello stop, che al momento non sembra essere previsto.

Il nazionale del Camerun si aggiunge ad Alessandro Buongiorno nella lista degli assenti di quest’oggi al centro sportivo: il problema accusato dall’ex Torino, però, è ben più serio, visto che nei giorni scorsi è stata resa nota la frattura ai processi traversi di due vertebre lombari. Il calciatore, stando al comunicato stesso della SSC Napoli redatto nel pomeriggio di lunedì, ha iniziato in queste ore l’iter riabilitativo, motivo per cui si dovranno attendere gli sviluppi in merito alle sue condizioni per avere un’idea più precisa sul suo ritorno in campo.