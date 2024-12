Mercato Napoli, lo scambio è in via di definizione: si chiude subito a gennaio

Giovanni Manna sta lavorando ad uno scambio importante in casa Napoli: il tutto verrà definito in via ufficiale nel prossimo mese di gennaio.

Il Napoli si prepara a chiudere le operazioni di mercato necessarie a migliorare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Giovanni Manna sta lavorando ad alcune operazioni che aiuteranno l’allenatore ad avere a disposizione i giocatori utili a mettere in campo quella che è la sua idea di gioco.

Queste prevede che anche alcuni calciatori attualmente in rosa dovranno lasciare Napoli: tra questi dovrebbe esserci Leonardo Spinazzola. Il suo arrivo in azzurro era previsto per un modulo di gioco che, a conti fatti, non sta trovando spazio: l’ex Roma, infatti, avrebbe dovuto agire da quinto in un centrocampi ben più folto di quello che sta schierando ad oggi lo stesso Conte.

Ecco perché già settimane fa è nata la sensazione che la sua avventura a Napoli sia arrivata ai titoli di coda: Manna sta cercando di piazzare la cessione, e sembra esserci riuscito con un ritorno importante per lo stesso Conte.

Mercato Napoli, scambio con la Fiorentina: è tutto fatto

Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe ormai definito con la Fiorentina uno scambio vantaggioso per entrambe le parti: Spinazzola dovrebbe finire in viola, all’ombra del Vesuvio arriverebbe Cristiano Biraghi.

L’esterno sembra aver rotto con Palladino, e cosi una nuova avventura potrebbe ridare entusiasmo allo stesso Biraghi. Manna e Pradè – si legge – ci stanno lavorando ormai da tempo, e con l’arrivo di gennaio il tutto dovrebbe prendere forma in via ufficiale.