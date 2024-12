Calciomercato, il Napoli vuole il gioiellino della Serie A: scontro con la Lazio

Calciomercato – Il Napoli vuole fare sul serio per uno dei talenti più cristallini dell’intera Serie A: gli azzurri dovranno vedersela con la concorrenza della Lazio.

Il Napoli intende lavorare concretamente, oltre che sul campo, anche in sede di calciomercato: oltre al ruolo del difensore, che si rende urgente in seguito anche allo stop di Alessandro Buongiorno, il club azzurro monitora anche altre situazioni, consapevole che nei prossimi mesi servirà una campagna di rinforzi ben mirata per aumentare le risorse a disposizione del tecnico Antonio Conte, che in più di un’occasione ha sottolineato la volontà di rinforzare l’organico, soprattutto nell’ottica di un possibile ritorno in Europa del club.

Per questo, gli azzurri tengono d’occhio alcune situazioni anche per quanto concerne il centrocampo, con Jacopo Fazzini che sembra essere uno dei nomi in cima alla lista del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna. Il giocatore dell’Empoli è uno dei talenti più tenuti d’occhio in Serie A, tant’è che il giocatote piace da tempo anche alla Lazio, così come si apprende dal portale tuttomercatoweb.com. Il club toscano, d’altro canto, ha già fissato il prezzo, mandando un messaggio forte e chiaro a tutte le squadre che intendono mettere le mani sul gioiellino della Nazionale Italiana.

Ultime calciomercato SSC Napoli, gli azzurri pensano a Fazzini: c’è anche la Lazio

Quali saranno i prossimi colpi di calciomercato che la SSC Napoli metterà a segno a partire da gennaio, termine dal quale partirà la sessione invernale di riparazione? In attesa di capirne di più sul difensore (Jakub Kiwior sembra essere il nome più in voga, ndr), le attenzioni dell’uomo mercato Giovanni Manna sono anche per altri ruoli.

Per questo, torna nuovamente d’attualità il nome di Jacopo Fazzini, centrocampista di proprietà dell’Empoli che da tempo è nel mirino del club del presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito, quanto riportato da tuttomercatoweb.com a tal riguardo:

“Per Fazzini, stanno prendendo informazioni tra le altre il Napoli e la Lazio, che lo tiene sott’occhio ormai da tempo. l’Empoli non ha necessità di vendere in inverno ma sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte in arrivo per Fazzini, autore di 8 presenze e 2 gol in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia. È stato fissato anche un prezzo ideale, da parte dei toscani, i quali avrebbero aperto a una cessione del 21enne a patto che in cassa entri un indennizzo da almeno 10 milioni di euro”.

Le condizioni sono chiare: il Napoli è chiamato ad agire tempestivamente se non intende farsi sfuggire il cartellino del giocatore dell’Empoli, nel mirino anche della Lazio.