Ora la Champions trema, nuova coppa e partite gratis: la proposta all’UEFA

Nuova incredibile proposta da parte della società che ha vinto il ricorso sulla Superlega contro l’UEFA: partite gratis su un’unica piattaforma streaming e ora la Champions trema

Notizia dell’ultim’ora, l’UEFA e la FIFA hanno ricevuto la proposta per ottenere il riconoscimento ufficiale di altre competizioni calcistiche, che daranno una nuova linfa al mondo del calcio.

Si tratta dell’Unify League, una competizione il cui nome deriva da una piattaforma streaming dove saranno trasmesse le partite. Stando al comunicato, la società A22 Sports Management tiene a specificare che i tifosi potranno guardare tutte le gare della coppa gratuitamente, supportati da pubblicità, ma potranno anche scegliere un abbonamento premium accessibile.

La Superlega, dunque, si maschera e diventa Unify League, ma questa volta rispetta termini di qualificazione meritocratici e sarà compatibile ai calendari già fitti di impegni. L’UEFA ora trema. Solo di recente, A22 ha portato alla Corte di Giustizia europea il ricorso vincente sulla Superlega per contrastare la posizione dominante dell’organo europeo.

Il CEO di A22 Bernd Reichart ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“A22 vuole assicurare la crescita sostenibile e lo sviluppo del calcio. Il nostro ampio coinvolgimento con i principali stakeholder ha fatto emergere una serie di sfide urgenti che il calcio deve affrontare, tra cui costi di abbonamento in aumento per i tifosi, il calendario sovraccarico per i calciatori, investimenti insufficienti nel calcio femminile e insoddisfazione per il formato e la governance delle attuali competizioni paneuropee. La nostra proposta è concepita per affrontare direttamente queste sfide”