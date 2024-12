Mercato Napoli, Manna punta Kiwior per la difesa già a gennaio: c’è un problema

Il Napoli ha messo gli occhi su Jakub Kiwior: è uno degli obiettivi di Giovanni Manna, c’è un problema per arrivare al difensore polacco.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha sicuramente acceso i riflettori sul mercato in casa Napoli. L’ex difensore del Torino dovrebbe restare fuori per diverse settimane, e questo potrebbe spingere Giovanni Manna ad intervenire prontamente sul mercato.

Anche perché, va detto, i tempi di recupero non sono ben definiti: Buongiorno dovrebbe saltare le prossime quattro partite, ma c’è il rischio che la situazione non si stabilizzi in tempi brevi. Questo starebbe spingendo la società ad operare sul mercato già a gennaio, anticipando i tempi per l’arrivo di un difensore che era comunque già in calendario.

Mercato Napoli, Manna vuole Kiwior ma c’è un problema

Secondo quanto raccolto in queste settimane, uno dei nomi in cima alla lista di Manna sarebbe Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal che in questa stagione non sta trovando particolare spazio con la maglia dei gunners.

Classe 2000 e dai piedi buoni, Kiwior potrebbe diventare il vero punto di riferimento per il prossimo mercato di gennaio. Il club ci sta pensando anche se ci sarebbe un problema non da poco: la posizione dell’Arsenal stesso.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, i gunners non avrebbero alcuna intenzione di privarsi di Kiwior già a gennaio. Questo potrebbe complicare l’eventuale trattativa ed il possibile approdo all’ombra del Vesuvio, visto che il Napoli andrebbe su un altro profilo escludendo la possibilità di arrivare a Kiwior anche in futuro.