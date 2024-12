Cena Natale SSC Napoli, c’era un grande assente: il motivo

Cena Natale SSC Napoli – Questa sera a Pietrarsa il gruppo azzurro si è ritrovato a Pietrarsa per il consueto appuntamento di fine anno, alle porte delle festività natalizie.

Serata speciale per la SSC Napoli, che si è ritrovata insieme a tantissimi ospiti autorevoli per la cena di Natale. Un appuntamento ormai fisso a ogni fine anno, ma per quest’occasione è stata scelta una location davvero speciale: le immagini arrivate questa sera Pietrarsa hanno davvero sorpreso anche gli stessi tifosi, che in queste ore hanno dovuto incassare la batosta per l’infortunio di Alessandro Buongiorno (clicca qui per tutti i dettagli sullo stop).

Proprio il centrale ex Torino era il grande assente della serata: d’altronde, il problema è stato accostato soltanto nelle scorse ore, fattore che giustifica l’assenza del numero 4 azzurro. Presente, invece, Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano è alle prese con il recupero dal suo problema fisico accusato in seguito alla sfida contro la Lazio, di Serie A, ma è apparso comunque regolarmente insieme ai suoi compagni, con un umore decisamente sereno. Preoccupano, invece, le condizioni di Buongiorno, il cui infortunio potrebbe tenerlo lontano dal campo per più di un mese.

News SSC Napoli, alla cena di Natale era assente Buongiorno

Alessandro Buongiorno è stato il grande assente della serata organizzata dalla SSC Napoli a Pietrarsa, dove gli azzurri si sono riuniti per gli auguri di buone feste.

Il referto reso noto nel pomeriggio di lunedì da parte della società partenopea parla chiaro: frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Una vera e proprio colpo duro da digerire per Antonio Conte e per tutti i tifosi della SSC Napoli, che si vedono costretti a privarsi di uno dei propri beniamini nelle prossime settimane. Non lo scenario ideale in vista dei prossimi impegni, in cui gli azzurri sono chiamati a tenere il ritmo di Atalanta e Inter, compagini che sembrano ora più accreditate per la lotta alla vittoria della Serie A.

Quanto prima, la situazione legata al suo rientro dovrebbe essere più chiara. In base a quella che sarà la risposta alle terapie del difensore, si potrà avere un quadro più preciso della situazione. Intanto, non resta altro che sperare che lo stop non possa prolungarsi per così tanto tempo, visto che il numero 4 è un calciatore dal peso specifico senz’altro enorme nel credo tattico dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.