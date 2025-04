Napoli, Conte ha trovato la soluzione per Bologna: il retroscena

In casa Napoli, in vista del match contro il Bologna, bisogna segnalare delle novità sul fronte Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, continua ad essere in piena lotta per lo scudetto. Con il successo di domenica scorsa al Maradona contro il Milan, di fatto, i partenopei hanno confermato il proprio svantaggio dall’Inter di tre punti.

Archiviata la sfida contro i rossoneri, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé una gara ancora più difficile. Lunedì sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna. Proprio per questa gara, di fatto, bisogna registrare una novità per lo stesso Antonio Conte.

Bologna-Napoli, Conte sarà sopra la sala stampa: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico salentino sarà in tribuna (in un box in cima alla sala stampa) con un telefono per comunicare alla panchina tutte le sue dirette. Antonio Conte, di fatto, non potrà scendere in campo a causa della squalifica rimediata contro il Milan.

Al netto della sua presenza o meno sul terreno di gioco dello Stadio Renato Dall’Ara, di fatto, l’ex ct della Nazionale italiana darà tutto se stesso per cercare di portare la sua squadra al successo. Il suo obiettivo, di fatto, è quello di continuare a ‘rompere le scatole’ all’Inter nella lotta per cercare di vincere lo scudetto.