Lukaku ritrova il Bologna: il dato che esalta Conte e terrorizza Italiano

Romelu Lukaku ritrova il Bologna e un dato sul belga fa esaltare Antonio Conte e terrorizzare Vincenzo Italiano: di cosa si tratta

Per la prima volta dal febbraio del 2023, Romelu Lukaku incontra nuovamente il Bologna. Lo scorso anno, infatti, il belga ha saltato le due sfide con la Roma, sia per infortunio, che per squalifica. La gara d’andata di quest’anno invece, non l’ha disputata perché non era ancora un giocatore del Napoli. L’ultimo incrocio, quindi, è ancora in maglia Inter in un 1-0 al Dall’Ara firmato da Orsolini.

Era la stagione dello scudetto dei partenopei, che anche grazie a quella sconfitta in Emilia, presero definitivamente il volo verso il titolo, lasciandosi alle spalle la squadra di Inzaghi. Un altro mondo, lunedì prossimo Lukaku ritroverà il Bologna con uno stato di forma completamente diverso e con la voglia di essere lui a strascinare il Napoli allo scudetto.

Lukaku, il bilancio super con il Bologna: una sentenza

Ad esclusione della sopracitata sfida persa per 1-0, nelle altre 4 partite in cui Lukaku ha incrociato il Bologna, ha sempre segnato. Il riferimento è alle stagioni 2019/20 e 2020/21. Sulla panchina di quell’Inter? Proprio Antonio Conte, che vuole ritrovare proprio quel Big Rom anche nel posticipo del prossimo 7 aprile.

Doppietta al primo anno, nel novembre del 2019, con vittoria interista per 2-1. Gol anche nella sfida al ritorno di quello stesso campionato, ma sconfitta finale sempre per 2-1. L’anno successivo, nel dominio interista in campionato, il belga trovò il gol all’andata nel 3-1 a San Siro e anche al ritorno, con la firma decisiva nell’1-0 a Bologna. Insomma, quando Lukaku vede rossoblu si esalta.

Non ha sempre centrato la vittoria e non sempre è stato in campo nelle sfide agli emiliani, ma il bilancio parla di 5 gol in 5 partite e il Napoli è più speranzoso. La trasferta di lunedì sarà estremamente ostica e potenzialmente decisiva per le sorti del campionato.