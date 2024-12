Kvara, il rinnovo non basta: uno scenario inquieta il Napoli

Ultimissime Napoli – In queste ore c’è più ottimismo per quanto riguarda il rinnovo tra il club azzurro e Kvaratskhelia: la firma, però, potrebbe non bastare per respingere gli assalti dal mercato.

Stando alle ultimissime novità, non è più utopia pensare a un rinnovo tra Khvicha Kvaratskhelia e la SSC Napoli. Le parti stanno parlando, per cercare di trovare un compromesso, ormai da mesi, con l’obiettivo di premiare il giocatore georgiano con un ingaggio all’altezza del suo talento e del suo contributo dato alla società partenopea in questi anni, partendo dall’annata storica della conquista del terzo Scudetto della storia del club azzurro.

Negli ultimi giorni, sembra esserci un cauto ottimismo circa un possibile accordo tra la società del presidente Aurelio De Laurentiis e il numero 77 con il suo entourage, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli. La fumata bianca, ora, sembra essere più vicina, ma ciò potrebbe non bastare per blindare del tutto l’ex Dinamo Batumi. A rivelarlo è il giornalista Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni dell’emittente Canale 21. La firma sul rinnovo, eventualmente, non sarebbe comunque utile per spazzare via i vari rumors legati al mercato, con tante big che restano interessate al fuoriclasse della Nazionale georgiana.

Ultimissime notizie calcio Napoli, Venerato spiega le novità su Kvara

Khvicha Kvaratskhelia resterà ancora a lungo con la maglia del Napoli? Stando a quanto si apprende dall’esperto di calciomercato, Ciro Venerato, il rinnovo, nel caso in cui dovesse arrivare, potrebbe non bastare per spegnere le varie sirene di mercato.

Secondo quanto si apprende dal giornalista, intervenuto nel corso di Campania Sport (in onda su Canale 21, ndr), l’accordo non sarebbe ancora concluso. Mancherebbero, infatti, dei dettagli da limare, principalmente legato all’importo dell’eventuale clausola rescissoria. Secondo Venerato, potrebbe esserci una via di mezzo, con la clausola che sarebbe misurata in base al valore della squadra che andrebbe a parlare con Aurelio De Laurentiis per la sua cessione. Tale scenario, dunque, andrebbe in qualche modo a mettere d’accordo le parti, con una cessione che avverrebbe, nell’eventualità, in modalità più convenienti per le parti in causa.

Il rinnovo, dunque, potrebbe tranquillizzare solo in parte i tifosi di fede azzurra, che si aspettano quanto prima novità su una trattativa per il rinnovo di contratto che va avanti almeno dalla scorsa estate, quando il numero era impegnato con la sua Georgia a Euro 2024.