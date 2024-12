Ultimissime Calcio Napoli – Tra le file azzurre si continua a lavorare al mercato. Il club campano starebbe pensando ad uno scambio inedito.

Sono ore calde quelle che precedono l’inizio del calciomercato invernale. Il Napoli ha le idee molto chiare, motivo per il quale il DS Manna starebbe seguendo diversi profili con attenzione. In modo particolare, però, il dirigente azzurro vorrebbe ingaggiare un difensore ma al tempo stesso anche un terzino in grado di spingere.

La necessità in casa Napoli appare chiara: portare alla Corte del Vesuvio un terzino sinistro. Quest’ultimo, avrà il compito di “giocarsela” con Olivera, il quale è ormai inamovibile nello scacchiere di Antonio Conte. L’idea nasce dal fatto che ad oggi Leonardo Spinazzola non avrebbe convinto a pieno l’allenatore. A tal proposito, proprio l’azzurro potrebbe finire al centro di uno scambio.

Possibile scambio tra Napoli e Fiorentina: c’entra Spinazzola

L’avventura di Leonardo Spinazzola al Napoli potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo soli pochi mesi, l’addio del calciatore sembra già l’opzione più adatta per la società e non solo. Come riportato da “Il Mattino” il DS Manna starebbe provando ad utilizzare l’ex Roma come pedina di scambio per assicurarsi un profilo esperto. Il nome nel mirino è quello di Cristiano Biraghi, ormai vicinissimo all’addio alla Fiorentina visti i rapporti tesi con Raffaele Palladino.

A tal proposito, le due società potrebbero mettere in atto tale scambio in modo tale da assicurarsi profili importanti. Intanto, lo storico capitano dei viola avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento a Napoli. Il calciatore conosce bene Antonio Conte, vista la parentesi all’Inter negli anni passati.