Ultime Napoli calcio – Romelu Lukaku si ammortala sui social con una delle leggende del club azzurro: il post sui social fa letteralmente scatenare i tifosi di fede partenopea.

I primi mesi di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli calcio sono state sicuramente importante: qualche passo falso per il centravanti belga che, nonostante una condizione fisica mai apparsa al massimo, comunque è riuscito a ritagliarsi uno spazio di non poco conto agli ordini di Antonio Conte, tecnico che ha spinto molto per il suo arrivo in azzurro nell’ultima estate. L’ex Chelsea è stato decisivo nel corso dell’ultima sfida contro l’Udinese, finita per 3-1 in rimonta, in favore dei partenopei e che ha dato uno scossone importante dopo la doppia sconfitta per mano della Lazio, tra Serie A e Coppa Italia.

In questi giorni, a proposito di Big Rom, è trapelato il supporto da parte di uno dei beniamini della piazza azzurra, ossia Dries Mertens. Stando a quanto si è raccontato negli ultimi mesi, Ciro è stato uno sponsor d’eccezione nella scorsa estate, con il Napoli che ha deciso di rompere gli indugi per strapparlo al Chelsea negli ultimi giorni di mercato. Ed è stato lo stesso Lukaku a pubblicare uno scatto con l’ex numero 14 del club partenopeo, infiammando l’entusiasmo dei tifosi azzurri sulla rete.

Ultime news Napoli calcio, Lukaku e Mertens insieme: lo scatto social è imperdibile

Romelu Lukaku e Dries Mertens: un’amicizia che da quest’estate si tinge anche di azzurro Napoli. I due compagni di squadra sono da sempre legati e spesso si sono scambiati attestati di stima. D’altronde, la foto pubblicata dall’attaccante della SSC Napoli – scattata presumibilmente nel corso dell’ultima visita di Dries Mertens a Castel Volturno nelle prossime settimane – insieme all’ex folletto partenopeo hanno scatenato i supporters azzurri.

Momento particolarmente positivo per Dries Mertens: l’ex partenopeo è stato protagonista anche nella sfida di questa sera con il suo Galatasaray, con un gol e un assist nel 4-3 tra la squadra di Ciro e il Trabzonspor. La speranza è che questo feeling possa essere trasmesso in qualche modo anche a chi la maglia del Napoli oggi, invece, la veste, anche se nell’ultima sfida contro l’Udinese Big Rom ha trovato la rete, dando una risposta alle numerose critiche arrivate nelle ultime settimane in seguito a qualche prestazione non esattamente tra le più esaltanti.