Ultime Calcio Napoli – In casa Napoli è iniziata la stagione dei rinnovi. Un azzurro sarebbe pronto a legarsi al club per le prossime stagioni.

In casa Napoli si continua a lavorare duro. La stagione è iniziata al meglio, con i ragazzi di Antonio Conte che sono ai vertici della Serie A e son certi di giocarsi lo Scudetto fino alla fine. Tutto ciò, è stato possibile grazie all’avvento del tecnico salentino che ha saputo ridare brillantezza a tanti calciatori. Tra questi, è presente senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano si è reso protagonista di ottime prestazioni, anche se nelle ultime settimane ha faticato e non poco.

A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato anche l’infortunio rimediato contro la Lazio. Il problema fisico non gli ha permesso di scendere in campo contro l’Udinese e forse gli farà saltare anche le prossime sfide. Intanto, però, a “destabilizzare” il giocatore è sicuramente anche la situazione legata al rinnovo. Da tempo sono frequenti i contatti con il club, ma solo nell’ultimo periodo le parti sarebbero giunte ad un importante accordo. A tal proposito, sono emersi dettagli importanti circa il periodo della firma sul prolungamento.

Rinnovo Kvara, c’è l’accordo con il Napoli: le ultimissime

La telenovela legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia sta finalmente giungendo al termine. Il calciatore georgiano è da diverso tempo in contatto con il club per il prolungamento contrattuale, il quale ormai sembra essere più vicino che mai. Come riportato da “Il Mattino” nei prossimi giorni si farà vivo l’agente del giocatore per chiudere definitivamente l’accordo con il DS Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis. All’azzurro sarà assicurato uno stipendio da ben 5.5 milioni di euro a stagione e la scadenza sarà fissata nel lontano 2029.

Si tratta, quindi, di una dimostrazione molto importante da parte della società. Quest’ultima, crede nelle qualità del calciatore e non intende privarsene. Ancor più, lo stesso Antonio Conte stravede per il giocatore e vuole averlo a Napoli durante tutta la sua permanenza. Al momento, però, non c’è una possibile data per la firma ma nelle prossime settimane ci saranno indizi maggiori che indirizzeranno il tutto nella giusta direzione.