Ultima grande gioia del 2024 per De Laurentiis e Conte: ora è ufficiale

Grande gioia per Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: il 2024 del Calcio Napoli termina coi botti, ecco le ultimissime news del mondo azzurro

Il 2024 è stato piuttosto particolare per il Napoli. È iniziato male, proseguito peggio fino a giugno. Poi Aurelio De Laurentiis ha provato la svolta, scegliendo Antonio Conte. Un opzione che dovrà riportare il Napoli non solo a lottare per lo Scudetto, ma a livelli internazionali ambiziosi. Il produttore cinematografico non si accontenta più del primo posto sporadico, vuole stabilmente giocarsi lo Scudetto come Inter, Milan e Juventus. E intanto, i tifosi azzurri si apprestano a salutare i loro beniamini: ecco le ultimissime sul mondo del Calcio Napoli.

La formazione di Antonio Conte sta per chiudere l’anno solare con gli ultimi impegni in programma. Sabato 21 dicembre ci sarà la trasferta delicata contro il Genoa, che non perde da sei partite di campionato di fila. Ha iniziato la striscia con Gilardino, poi a sorpresa l’esonero dell’ex violinista e l’arrivo di Vieira. Balotelli sarà l’osservato speciale, visto che in passato è stato anche accostato al club azzurro ed ha sempre commentato con un certo entusiasmo il suo possibile approdo al Napoli.

Dopo il Genoa di Vieira, ci sarà la sfida contro il Venezia, che si trova nei bassifondi della classifica di Serie A e che ha appena fermato la Juventus a Torino, sfiorando addirittura la vittoria. Solo il rigore di Vlahovic ha evitato la debacle totale dei bianconeri in casa propria.

Napoli-Venezia, non c’è più posto al Maradona: già soldout!

In occasione dell’ultimissimo incontro del 2024, i ticket sono praticamente andati a ruba. Per Napoli-Venezia del 29 dicembre lo stadio Maradona sarà soldout e attualmente non possibile acquistare più i biglietti su Ticketone.

La vendita era cominciata diversi giorni fa, rispettando dapprima le canoniche fasi riservate ai fidelizzati e successivamente aperta a tutti. Ma già nella fase 1, quella per chi possiede la Fidelity Card, è stato difficile trovare biglietti perché la vendita è andata a gonfie vele in pochi giorni. Quando il Napoli ha aperto l’acquisto libero dei ticket, a disposizione dei tifosi c’erano pochi settori, specialmente quelli inferiori. In meno di tre ore dall’apertura della fase 2, il Maradona è andato soldout: biglietti polverizzati per Napoli-Venezia.

Dunque, ci sarà un lieto pienone per salutare gli azzurri all’ultimo match dell’anno. Sarà una domenica di festa, qualsiasi sarà il risultato.