Ultimissime calciomercato Napoli – Apertura a sorpresa sull’affare Skriniar: è sfida alla Juventus per il difensore centrale di proprietà del Paris Saint Germain.

In casa Napoli è già scattata la febbre per il calciomercato di gennaio: le ultimissime parlano di un Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club partenopeo, ndr) particolarmente attivo per regalare ad Antonio Conte un organico quanto più completo possibile. Diversi i ruoli da puntellare per la rosa a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che in più di un’occasione ha sottolineato la necessità di rinforzare l’organico in tutto e per tutto, soprattutto nell’ottica di un possibile ritorno in Europa.

Reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio dagli azzurri è quello difensivo: gli azzurri cercano un nuovo rinforzo per migliorare le opzioni anche in panchina, considerando che sia Juan Jesus che Rafa Marin hanno trovato poco spazio fino a ora. Uno dei nomi che accende la fantasia dei tifosi di fede azzurra è Milan Skriniar: l’ex Inter, ora al Paris Saint Germain, potrebbe lasciare la compagine di Ligue 1 già nel prossimo gennaio. Occhio, dunque, al Napoli e anche alla Juve, due squadre che sembrano particolarmente attive per il compagno di nazionale dell’azzurro Stanislav Lobotka.

Calciomercato Napoli, le ultimissime su Skriniar: colpo possibile a una condizione

Milan Skriniar e il Napoli: la suggestione, senz’altro, tiene banco in casa partenopea e fa sognare i tifosi, che si attendono segnali importanti dalla sessione di calciomercato di gennaio.

A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.com, che a tal riguardo scrive:

“Non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo a gennaio per Milan Skriniar. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando la situazione dell’ex Inter, così come altre piste, per regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore. Il club partenopeo è alla ricerca di un’occasione low cost e lo slovacco potrebbe fare proprio al caso del Napoli, a patto che il PSG apra alla cessione in prestito e contribuisca all’ingaggio da 9 milioni netti più bonus a stagione percepiti da Skriniar”.

Skriniar, interesse anche della Juve: come stanno le cose

Non solo il Napoli: anche la Juvenuts è a caccia di un difensore centrale e, oltre Antonio Silva, valuta anche lo stesso Milan Skriniar. L’ostacolo, anche in questo caso, sarebbe rappresentato dalle modalità dall’affare. La sensazione è che molto dipenderà dalla posizione del Paris Saint Germain, chiamato ad abbassare le pretese se intende cedere il centrale slovacco.