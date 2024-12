Ultime Napoli calcio – Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, lancia già un messaggio agli azzurri, prossimi avversari della compagine ligure in Serie A.

Il Napoli archivia la vittoria contro l’Udinese: le ultime sensazioni che gli azzurri mandano al calcio italiano sono importanti, in quanto la vittoria di Udine arriva dopo due stop di fila contro la Lazio, tra Serie A e Coppa Italia. Prossimo avversario della squadra di Antonio Conte, nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sarà il Genoa. La squadra rossoblu è uscita indenne dalla sfida di questa sera contro il Milan: un 0-0 prezioso per i liguri, che apre la crisi in casa rossonera.

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, il tecnico dei rossoblu, Patrick Vieira, ha avuto modo di parlare anche della prossima partita contro il Napoli. Il francese sembra credere nella vittoria contro i partenopei che, d’altro canto, cercheranno di mantenersi sulla buona strada.

News Calcio Napoli, le ultime parole di Vieira avvertono Conte: avete sentito?

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato a DAZN dopo il triplice fischio che ha sancito lo 0-0 della sfida di questa sera, contro il Milan.

Di seguito, le parole del tecnico in vista della prossima sfida di Serie A contro la SSC Napoli:

“Abbiamo una partita importante in casa col Napoli, stiamo bene e siamo cresciuti. Giochiamo con personalità, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Vogliamo creare di più, ma siamo vicini a vincere anche in casa”.

Un messaggio di sfida a cui non si sottrae Vieira, pur consapevole la squadra di Antonio Conte farà di tutto per dare continuità alla prova di forza offerta contro l’Udinese.