Tra Jordan e Federer spunta Maradona: all’asta un cimelio curioso

Tra tanti cimeli sportivi, spunta l’oggetto curioso messo all’asta e riguardante Diego Armando Maradona: le ultimissime sulla leggenda del Napoli

Oggi è un giorno particolare ed è anche un modo per ricordare, ancora una volta, l’eterno Diego. Infatti, questa domenica 15 dicembre è partita l’asta su alcuni cimeli sportivi e tra i tanti oggetti preziosi spunta anche qualcosa appartenente al Dio del calcio. Ecco le ultimissime sulla leggenda del Napoli degli anni ’80.

Tra gli oggetti messi all’asta dalla casa Aguttes spuntano scarpe e divise di Michael Jordan, un pallone Spalding firmato dal team USA 1992 o ancora l’autografo di Roger Federer, la sua racchetta, la sua divisa. E nel mezzo c’è spazio anche per Maradona, in particolare per i suoi capelli.

Infatti, Aguttes ha messo all’asta una ciocca di capelli di Diego Armando Maradona prelevata e conservata da Stefano Ceci, il suo manager. I capelli dell’argentino furono raccolti nel maggio del 2018, mentre Diego era a Dubai. La base d’asta è tra i 35 mila e i 50 mila euro. Sempre del Diez, spuntano altri oggetti messi all’asta da Aguttes. Ad esempio una fotografia mentre solleva la Coppa dal Mondo al cielo, autografata dallo stesso argentino. C’è persino la maglia albiceleste, la 10 di Diego, con il calco della sua mano. Base d’asta 40-80 mila euro. Infine, con una modica cifra di partenza di 300 euro è possibile aggiudicarsi delle slides di Maradona ritratto sui campi da gioco.