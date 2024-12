Calcio Napoli notizie – L’ex giocatore del club azzurro dedica il viale di casa sua a Diego Armando Maradona: il gesto reso noto sui social ha fatto subito il giro della rete.

Diego Armando Maradona e tutte le notizie legate a lui sono sempre particolarmente tenute d’occhio dai tifosi del Napoli calcio, che sempre saranno legati alla leggenda argentina. El Pibe de Oro è una vera e propria figura portante della storia del club partenopeo, che nelle scorse settimane lo ha ricordato in più occasioni, date le ricorrenze recenti legate sia al suo compleanno (30 ottobre, ndr) che all’anniversario della sua prematura scomparsa (25 novembre, ndr).

L’argentino è nel cuore anche di chi ha avuto la fortuna di chi ha avuto l’onore di condividere con lui lo spogliatoio, così come è stato per Giuseppe Incocciati. L’ex giocatore della SSC Napoli, che ha vestito la maglia del club partenopeo nella stagione 1990 – 1991, ha pubblicato sui social un omaggio davvero speciale per il compianto Diego, riconosciuto dai suoi ex compagni di squadra come un uomo che ha dato tanto, ancora prima che da un punto di vista prettamente sportivo. Incocciati, così come si evince dagli scatti pubblicati sui suoi profili social, ha dedicato il suo viale di casa all’ex numero dieci partenopeo.

Diego Armando Maradona, Incocciati e l’omaggio da pelle d’oca: avete visto?

Diego Armando Maradona nel cuore dei tifosi del Napoli e non solo: l’argentino è una figura indimenticabile per tutti coloro che hanno avuto modo di vivere in prima persona le sue prodezze e non solo.

È il caso di Giuseppe Incocciati, che su Instagram ha pubblicato le foto del suo viale di casa, che porta il nome in onore proprio del compianto fuoriclasse argentino. “Ho completato un bel viale a casa mia e ho voluto dedicarlo a te”, ha scritto l’ex Napoli sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un gesto che ha fatto immediatamente il giro tra i tifosi, che hanno mostrato tutto il loro affetto nei confronti di Incocciati, oltre che di Diego Armando Maradona stesso.

Di seguito, gli scatti pubblicati dall’ex giocatore: