Napoli calcio notizie – In arrivo la firma: la novità di queste ultime ore conferma che Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club partenopeo, è davvero scatenato.

La vittoria contro l’Udinese è un segnale importante che il Napoli calcio dà a tutta la Serie A, considerando che le notizie arrivate dagli altri campi – da Cagliari soprattutto, per quanto riguarda l’Atalanta – non lasciavano spazio ad altri risultati. Tre gol per dare una scossa positiva a tutto l’ambiente, che in qualche modo ha comunque risentito del doppio passo falso contro la Lazio, tra Serie A e Coppa Italia.

Queste settimane, però, sono molto calde anche per quanto concerne il mercato, con gennaio che si preannuncia come tappa importante per puntellare ulteriormente l’organico a disposizione di Antonio Conte. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha più volte fatto capire di aspettarsi qualcosa di importante anche nella sessione invernale di mercato, ragion per cui Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club azzurro, ndr) è già al lavoro per individuare le mosse giuste. Il tutto, con un occhio alla questione legata ai rinnovi: oltre a Kvara, i tifosi si attendono novità anche sul fronte Alex Meret, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.

News SSC Napoli, firma di Meret sul rinnovo sempre più vicina: c’è la conferma

Alex Meret sembrerebbe essere vicino alla firma sul nuovo contratto con la SSC Napoli: in queste ore continuano ad arrivare conferme alle notizie già trapelate nei giorni scorsi.

A fare il punto della situazione è il giornalista Niccolò Ceccarini, che sul portale tuttomercatoweb.com ha scritto:

“Per Meret la fumata bianca è a un passo. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Castel Volturno tra il suo entourage e la società ed è stato fatto un passo in avanti decisamente importante. Le parti si sono avvicinate tantissimo sulla questione ingaggio e a fine anno oppure a inizio gennaio tutto sarà formalizzato. L’accordo sarà fino al 2027 (forse con un’opzione fino al 2028)”.

Giovanni Manna sembra essere dunque scatenato, considerando i tanti nomi che già circolano in vista di gennaio, per quanto riguarda il mercato in entrata, e tenendo conto delle voci che circolano anche sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, per cui trapela un cauto ottimismo rispetto a quanto si respirava soltanto qualche settimana fa. La parola d’ordine, ora, è aspettare, con la speranza che possa esserci più di qualche regalo ben gradito sotto l’albero dei tifosi di fede azzurra.