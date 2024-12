Calciomercato Napoli Ultimissime – In casa Napoli sarà molto importante “risolvere” la situazione legata a Victor Osimhen. Intanto, sono emersi nuovi dettagli sul futuro.

Sono giorni molto caldi quelli che precedono l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Tra i diversi compiti della società azzurra, c’è sicuramente quello di “risolvere” la situazione legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo, è attualmente in prestito al Galatasaray ma il futuro è da considerare nuovamente in bilico. Sebbene le prestazioni siano state molto esaltanti, molti top club starebbe monitorando il nigeriano proprio per “strapparlo” prima al club turco e poi a quello azzurro.

Come sottolineato fin dai primi giorni, Victor Osimhen appare molto entusiasta di vestire la maglia del Galatasaray. Al tempo stesso, però, la volontà di tornare nell’Europa che conta potrebbe essere decisiva. Infatti, proprio le prestazioni del giocatore avrebbero attirato l’attenzione dei grandi club che starebbero tornando sulle sue tracce. Per l’ex bomber del Napoli, quindi, è lecito ipotizzare un ritorno in Ligue 1 ma questa volta con una maglia diversa rispetto a quella del Lille.

Osimhen nel mirino del PSG: la risposta del Napoli

Victor Osimhen è ormai ad un bivio: restare al Galatasaray o tornare nel calcio che conta. Dopo l’addio turbolento al Napoli, il calciatore ha trovato la propria dimensione in Turchia ma il futuro resta tutto da scrivere. Come riportato da “Il Mattino” ci sarebbero diverse opzioni per il nigeriano. Al momento, il PSG e il club turco hanno dimostrato un forte interesse verso l’attaccante, motivo per il quale la situazione starebbe diventando ancor più “calda”.

D’altra parte, però, c’è da trovare l’accordo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, ha già fatto sapere al club parigino che l’unico modo per acquistare Osimhen è pagare la clausola rescissoria da ben 75 milioni di euro presente nel contratto. Si tratta, quindi, di un vero e proprio “muro” da parte della dirigenza partenopea che non accetterà offerte al ribasso per il giocatore.

Oltre a ciò, l’ennesimo problema è rappresentato dalle richieste economiche del calciatore. Quest’ultimo, percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione e non vorrebbe affatto privarsene. In questo senso, infatti, bisognerà trovare un club adatto alle sue esorbitanti richieste. L’ennesimo ed ultimo aspetto da analizzare è invece legato alla volontà dell’ex Napoli, con quest’ultimo che sognerebbe l’approdo in Premier League anche se al momento non ci sono stati segnali incoraggianti dall’Inghilterra.