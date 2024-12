Calcio Napoli notizie – Proseguono le difficoltà per il centrale di proprietà del Napoli, Natan: le ultime dalla Spagna spiazzano tutti.

In arrivo importanti notizie per il Calcio Napoli e in particolare per Natan, centrale brasiliano di proprietà azzurra attualmente in prestito al Real Betis. Il classe 2001, reduce da una stagione non indimenticabile in maglia partenopea, ha avviato in maniera positiva la propria avventura in terra spagnola. D’altra parte, il rendimento è andato via via scemando e le ultime notizie che arrivano dall’Andalusia non sono delle migliori: prosegue l’incubo per il giovane difensore centrale.

Natan in difficoltà, arriva la terza panchina di fila in campionato

Natan Bernardo de Souza – semplicemente conosciuto come Natan – sta continuando a incontrare difficoltà lungo il proprio cammino. Il centrale brasiliano, infatti, dopo aver lasciato Napoli nel tentativo di dare una svolta al proprio rendimento, è scalato nelle gerarchie del club spagnolo. A confermarlo sono le tre panchine di fila collezionate in campionato, in netto contrasto con a tendenza di inizio stagione. L’ultima è arrivata proprio quest’oggi in occasione della vittoria esterna rifilata al Villareal per 1 a 2. Manuel Pellegrini, allenatore dei biancoverdi, ha deciso di impiegare il difensore napoletano solo nei minuti finali, concedendogli l’ingresso in campo all’88’.

Il tecnico cileno sta riservando un importante spazio al giovane brasiliano solo in Conference League, competizione nella quale il livello degli avversari non è di certo paragonabile a quello della Liga.

Un vero e proprio incubo, dunque, che continua a tormentare la carriera di Natan. L’ex Botafogo si vede nuovamente costretto a rimescolare le carte in tavola, provando ad avanzare nelle gerarchie del mister. Anche il Napoli spera in un’importante inversione di rotta nelle prestazioni del difensore centrale, che potrebbe dar vita a una plusvalenza di mercato o potrebbe convincere Conte a fare affidamento su di lui.

Uno scenario ancora lontano dalla realizzazione, ma che potrebbe nuovamente cambiare nelle prossime settimane. Le tre esclusioni collezionate consecutivamente in campionato, tuttavia, rappresentano il manifesto delle ennesime difficoltà incontrate lungo il cammino. Approdato a metà agosto in Spagna sotto la formula del prestito con diritto di riscatto, ecco che Natan potrebbe ritornare alla base senza aver convinto il club andaluso. D’altra parte l’annata è ancora tutta da disputare, ma il mancino proveniente dal Brasile è avvisato: sarà necessario sovvertire le gerarchie dell’allenatore per provare a collezionare minuti importanti nel prestigioso torneo iberico.