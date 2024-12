Altro che Lukaku, c’è un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi

Napoli Calcio – Ultimissime sul mondo azzurro, con la gioia del gol di Lukaku e un particolare che fa impazzire i tifosi

Il Napoli conquista il Bluenergy Stadium grazie alle reti di Lukaku, Anguissa e l’autogol di Giannetti. Un successo che arriva dopo le due sconfitte di fila contro la Lazio. Un momento delicatissimo per la formazione azzurra. E i tifosi hanno voluto sottolineare un dettaglio particolare avvenuto durante la sfida Udinese-Napoli: ecco le ultimissime sul mondo del calcio azzurro.

Chi ha fatto partire la rimonta ha un nome e cognome, ed è l’oggetto di discussione delle ultime settimane a Napoli: Romelu Lukaku. L’attaccante belga sta rendendo forse al di sotto delle aspettative. E non sono le reti che stanno mancando in questo momento, quanto la partecipazione al gioco.

In effetti, anche contro l’Udinese ha giocato pochi palloni. Circa 17 in ottanta minuti di gioco. La sua media prima del match era di poco più di 22 palloni toccati a partita. Insomma, anche sotto i suoi standard. Eppure, la prestazione viene salvata grazie alla rete che in qualche modo è riuscito a siglare con un suo marchio di fabbrica: a campo aperto, di prepotenza, su una verticalizzazione perfetta. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si sono concentrati i tifosi del Napoli l’indomani del successo.

Napoli, tutti pazzi per Scott McTominay

Il club azzurro ha scelto di pubblicare un post sulla rete realizzata da Romelu Lukaku, ma i commenti sono tutti per l’assistman: Scott McTominay.

Arrivato con grandissimo stupore della piazza, il centrocampista scozzese ha rapidamente conquistato i cuori azzurri. Le sue rete, la sua presenza fisica in mezzo al campo, le giocate di classi hanno fatto sì che l’impatto con il campionato italiano fosse di spessore.

Nel video pubblicato dal Napoli, con visuale da bordocampo, si nota il passaggio di Scott McTominay in verticale che manda a rete Lukaku. E tra i commenti c’è spazio solo per lo scozzese. Qualche utente paragona l’assist ad un’opera d’arte:

“Quel passaggio di Scott dovrebbe essere esposto olio su tela al Museo di Capodimonte accanto al Caravaggio”

Qualcun altro cambia arte:

“Poesia, quel passaggio di Scott è pura poesia!”

E c’è anche chi sottolinea un aspetto fondamentale. McTominay ha mandato a rete Lukaku con un pallone in profondità e non verso l’uomo. Insomma una giocata insolita di questo Napoli: