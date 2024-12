Ultime Calcio Napoli – Conferme in arrivo per il divieto che durerà per ben 2 mesi: i tifosi sono furiosi per l’incredibile decisione che diventerà ufficiale

Tra le ultime calcio Napoli più discusse di questa giornata, c’è sicuramente quella lanciata da Repubblica in mattinata sulle proprie pagine. Una possibile decisione che farebbe infuriare e non poco i milioni di tifosi partenopei, soprattutto quelli residenti in Campania. Nel mentre che la squadra di Antonio Conte lotta per lo Scudetto, infatti, i suoi sostenitori portano avanti una battaglia che rischia di penalizzare e non poco anche i giocatori.

Il calore del popolo napoletano è tra i più riconosciuti in Italia, nel bene e purtroppo anche nel male. Nel corso di questa stagione non sono mancati bei momenti, come quelli visti in Napoli-Como sugli spalti, ma anche scende oggettivamente evitabili nel 2024, come quelle che si sono verificate durante la partita tra gli azzurri ed il Cagliari in Sardegna.

Pessime notizie per il Napoli, trasferte vietate ai tifosi per 2 mesi: i dettagli

Proprio questa serie di eventi, ha già portato in almeno un paio di circostanze ad un divieto di trasferta per i tifosi del Napoli nel corso del prosieguo del campionato di Serie A. Una decisione che potrebbe essere confermata anche per le prossime partite che gli azzurri giocheranno fuori casa. Una tegola enorme per tutti i sostenitori partenopei, che non potranno seguire la squadra fuori casa.

Il Napoli sarà impegnato nella partita di Firenze contro la Fiorentina il prossimo 4 gennaio e già in quella circostanza i tifosi residenti in Campania potrebbero non viaggiare verso il Franchi. A peggiorare la situazione sarebbero le trasferte successive: Bergamo e due volte a Roma contro Roma e Lazio. In nessuna di queste partite, stando a quanto riferisce Repubblica, si vorrebbe aprire il settore ospiti per i tifosi del Napoli, come detto residenti in Campania.

Facile capire il perché. Anche i tifosi dell’Atalanta, della Roma e della Lazio non hanno potuto viaggiare verso il Maradona nelle gare d’andata di questa stagione. L’obiettivo era quello di evitare possibili scontri che per via dei rapporti poco idilliaci tra le tifoserie coinvolte, sarebbero potuti verificarsi. Il Napoli, quindi, rischia di poter rivedere i propri tifosi in trasferta direttamente il 23 febbraio prossimo, contro il Como.

Due mesi pieni senza la possibilità di seguire la squadra, che dovrà quindi essere ancora più brava a centrare l’obiettivo dei 3 punti in campi molto ostici, senza il sostegno di un pubblico caloroso come quello napoletano. Si attende solo l’ufficialità, che arriverà con il passare delle settimane, per partita dopo partita.