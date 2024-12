Udinese Napoli moviola, Marelli non ha dubbi: le parole sull’episodio da rigore

Luca Marelli non ha alcun dubbio sul rigore assegnato contro il Napoli di Antonio Conte: l’ex arbitro si è mostrato sicuro ai microfoni di Dazn.

Dopo i due ko di fila contro la Lazio di Baroni, costati l’eliminazione dalla Coppa Italia ed il primo posto in Serie A, il Napoli di mister Antonio Conte questo pomeriggio ha ripreso il proprio cammino in campionato sul manto erboso del Bluenergy Stadium per la sfida contro l’Udinese. Un match che per gli azzurri è iniziato in salita sin dal primo tempo, a causa del calcio di rigore guadagnato dai bianconeri su fallo di mano di Stanislav Lobotka.

Proprio l’episodio da rigore, assegnato senza alcun dubbio dall’arbitro Doveri, ha sollevato molto polemiche per la dinamica con cui il centrocampista slovacco è andato a contatto con la sfera. A fare chiarezza ci ha provato l’opinionista arbitrale, Luca Marelli. L’ex arbitro, di fatto, è intervenuto in diretta dimostrandosi molto sicuro e diretto nell’esporre la sua analisi.

Marelli fa chiarezza sul tocco di mano di Lobotka

Daniele Doveri non ha esitato nel fischiare calcio di rigore in favore dell’Udinese dopo il tocco di mano di Stanislav Lobotka, nato su conclusione di Zemura. Un penalty che è stato fatale per il Napoli di Antonio Conte, che poco prima della mezz’ora, si è visto andare sotto nel punteggio proprio grazie all’episodio da rigore.

A portare la formazione padrona di casa in vantaggio è stato Florian Thauvin, lesto ad andare in rete dopo essersi vista respinta la conclusione dagli undici metri da Alex Meret. Sull’episodio, ha cerato di fare chiarezza Luca Marelli. L’ex arbitro non ha avuto dubbi nel dire la propria in occasione del suo consueto intervento ai microfoni di Dazn: “Il calcio di rigore è corretto, perché è vero che Lobotka alza il braccio sinistro per alzarsi e coprirsi il volto, ma il tocco è fuori dalla figura. Per questo motivo, il rigore è corretto. Se avesse preso la sfera con il braccio destro non ci sarebbe stata invece sanzione”.

Dopo la pesante rete subita, gli azzurri di mister Antonio Conte hanno provato a rispondere prendendo d’assedio la metà campo bianconera. Ma nonostante i diversi tentativi, amaramente sciupati, la squadra partenopea ha chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio. Seppur sia arrivato in modo fortuito, il tocco di mano di Stanislav Lobotka in area di rigore è costato caro e come al Napoli.