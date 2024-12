Udinese Napoli, Conte avverte: “C’è bisogno di una cosa per spuntarla”, poi le parole su Neres

Napoli di scena a Udine: mister Antonio Conte avvisa la squadra prima del calcio d’inizio.

Si respira voglia di rivalsa tra le file del Napoli di mister Antonio Conte. Dopo le due sconfitte di fila contro la Lazio, arrivate tra Coppa Italia e campionato, la squadra azzurra quest’oggi andrà a caccia del riscatto in casa dell’Udinese. Tornare a vincere, è questo l’imperativo categorico della formazione partenopea per riprendere con decisione la marcia in Serie A e rimanere con i piedi ben piantati nella zona Champions League.

Sarà una gara da prendere con le pinze per i ragazzi di Antonio Conte, dato che la compagine friulana è tornata ad assaporare il dolce gusto della vittoria nell’ultimo turno di Serie A facendo risultato in casa del Monza. Tre punti che sono arrivati dopo 5 gare a digiuno di successi. L’Udinese, nona in classifica, vuole confermare quanto di buono fatto in Brianza nella affia con il Napoli. A pochi minuti dalla gara, in casa azzurra ha parlato mister Antonio Conte.

Conte manda un messaggio alla squadra prima della gara

Antonio Conte è stato chiaro e inciso ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l’Udinese: “Affrontiamo una squadra molto fisica, loro da anni viaggiano verso questa linea. Noi dovremo fare la nostra partita e cercare di tenere in mano il pallino del gioco. Dovremo creare e dominare il gioco per portare a casa la vittoria. Siamo appena all’inizio della costruzione, alla fisicità va aggiunta anche della qualità in una squadra che vuole fare la partita e giocare un determinato tipo di calcio per stare ai vertiti”.

Conte conclude: “Neres? Ci alleniamo sempre insieme, anche con le alternative. David sa benissimo cosa deve fare e cosa gli chiedo, sono le stesse cose che chiedo a Kvara. Oggi ha una grande chance è cresciuto tanto. Sono contento che inizi lui. Sanchez? È un giocatore straordinario, vede delle cose che altri non vedono. Gli auguro sempre il meglio”.