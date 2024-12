Neres contro Kvaratskhelia, i tifosi del Napoli impazziscono

David Neres fa impazzire i tifosi del Napoli: l’attaccante brasiliano si prende la scena a Udine dando vita alla rimonta azzurra.

L’uomo più atteso in casa Napoli ha risposto presente, con una prestazione solida e di grande qualità. Sul manto erboso del Bluenergy Stadium c’è un giocatore che per distacco si è elevato su tutti gli altri, si tratta di David Neres. L’attaccante brasiliano si è reso autore di una prestazione di assoluto spessore in Udinese-Napoli, non facendo rimpiangere l’assenza di Kvaratskhelia sull’out sinistro.

Neres fa impazzire tutti: parte il confronto con Kvaratskhelia

L’ex Ajax, partito dal primo minuto, ha ripagato la fiducia di Antonio Conte risultando determinante, come conferma la rete del 2-1 azzurro. Dopo la rete dell’1-1 di Lukaku, l’attaccante brasiliano dei partenopei ha deciso di salire in cattedra con un’azione personale straordinaria, che ha propiziato l’autorete di Lautaro Giannetti.

Al di là del gol, la cui adrenalina ha poi spinto il Napoli a siglare il 3-1 da Anguissa, la prestazione di David Neres ha ammaliato tutti i tifosi del Napoli. I sostenitori partenopei hanno usato parole di grande elogio per il loro beniamino, definendolo un assoluto fenomeno. Proprio sui social network, sono partiti i confronti con Kvicha Kvaratskhelia.

In molti, sostengono che il brasiliano abbia tutte le carte in regola per scansare il georgiano, attualmente fuori per l’infortunio al ginocchio. Mentre un’altra frangia di supporter azzurri ritiene che abbia creato più Neres in una singola partita che Kvaratskhelia nelle precedenti sfide. Altri, invece, sognano il tridente d’attacco con Kvaratskhelia, Lukaku e lo stesso Neres.