Nel post partita di Udinese-Napoli, Antonio Conte elogia una delle stelle della formazione azzurra e indica la strada che la squadra deve proseguire

Antonio Conte rivendica la vittoria nell’intervista a DAZN nel post partita di Udinese-Napoli e sottolinea come la sua squadra sia stata sempre in controllo del match. Il tecnico si sofferma anche sui singoli e racconta il retroscena accaduto nell’intervallo.

Le prime parole di Antonio Conte:

“Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Casuale che siamo andati sotto. Il gol concesso è stato casuale, non l’ho neanche rivisto il calcio di rigore. Non è che dal primo al secondo tempo sia cambiato qualcosa. Siamo stati autoritari e abbiamo avuto personalità. Abbiamo avuto anche tante occasioni nel primo tempo, potevamo essere più bravi a sfruttarle. Dobbiamo continuare su questa squadra, l’ho detto anche dopo la Lazio. La nostra squadra deve giocare questo tipo di calcio. Con la palla, cercando di essere dominanti. Senza palla, facendo una grande pressione. Udinese è un’ottima squadra, c’è stata una buona risposta da parte dei ragazzi”

Sulla partita di Neres:

“David Neres si allena da tanto con noi. La maggior parte delle volte è stato preferito Kvaratskhelia o Politano, ma sono consapevole che è forte ed è cresciuto tanto sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista difensivo. Oggi per noi è importante: può giocare a sinistra e anche a destra. David è un ragazzo serio, che lavora tanto, sta in silenzio, ha qualità. E ora ha spazio per dimostrarlo, visto l’infortunio di Kvara”