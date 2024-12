Calcio Napoli notizie – Dries “Ciro” Mertens aiuta Romelu Lukaku: il retroscena svelato dall’edizione odierna de Il Mattino conferma la stima che c’è tra i due compagni di Nazionale.

Romelu Lukaku sta dividendo il tifo partenopeo in questi suoi primi mesi all’ombra del Vesuvio: le ultime notizie parlano di un Big Rom che resta comunque intoccabile per il tecnico del Calcio Napoli Antonio Conte. Il belga, con ogni probabilità, partirà ancora dal primo minuto nel match contro l’Udinese, il cui fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00, al Bluenergy Stadium di Udine. L’ex Chelsea è al centro del progetto dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e, malgrado le ultime uscite non siano state brillanti, il giocatore resta comunque un punto fermo per la compagine partenopea.

D’altronde, l’affare per l’arrivo del bomber belga è stato reso possibile, oltre che dal pressing di Conte, anche grazie a uno sponsor d’eccezione come Dries Mertens. Il folletto belga, per tutti conosciuto come Ciro, è una figura a cui i tifosi di fede azzurra sono legati, nonostante sia passato già del tempo dal suo addio alla squadra partenopea.

Ultime notizie SSC Napoli, Mertens sostiene Lukaku: la rivelazione de Il Mattino

L’edizione odierna de Il Mattino svela quello che è il supporto di Dries Mertens all’attaccante di proprietà della SSC Napoli, Romelu Lukaku, arrivato in azzurro dal Chelsea a titolo definitivo.

Di seguito, quanto svelato dal quotidiano a tal proposito:

“Mertens è stato tra i primi a incoraggiarlo per il digiuno italiano: è stato il suo sponsor, se è a Napoli è anche per le parole che “Ciro” ha speso per la città e per il club”.

Ciro Mertens, dunque, fa sentire tutto il suo sostegno a un attaccante che nelle ultime uscite è apparso sotto tono, mettendolo al centro di diverse polemiche da parte della piazza azzurra e non solo. La speranza è che la sfida contro l’Udinese possa rappresentare un punto di ripartenza per Big Rom, che vuole dare un segnale a tutta la squadra anche in assenza di Khvicha Kvaratskhelia, che sarà out per infortunio nelle prossime settimane.