Ultimissime Calcio Napoli – Arriva un duro attacco da parte di un titolarissimo dell’Inter nei confronti di Antonio Conte: le dichiarazioni complete

Il campionato è entrato nel vivo e tra le ultimissime calcio Napoli più interessati di giornata, c’è sicuramente quella legata alle dichiarazioni di un titolarissimo dell’Inter. La sfida a distanza tra i partenopei e i nerazzurri è iniziata da settimane, con l’Atalanta che si è inserita come terza incomoda e che, addirittura, svetta in testa alla classifica di Serie A dopo 15 giornate.

A più riprese Antonio Conte ha lanciato la patata bollente tra le mani dell’Inter, definendola l’assoluta favorita per la vittoria finale dello scudetto. Via le pressioni dal suo Napoli, reduce da un decimo posto lo scorso anno. Non solo, ma le frecciate nei confronti dei nerazzurri sono proseguite anche durante il post partita della gara di San Siro per l’utilizzo del VAR.

Bastoni risponde a Conte: arriva l’attacco all’allenatore del Napoli

Nel corso di una lunga intervista per il quotidiano Libero, Alessandro Bastoni ha toccato anche il tema Conte, lanciando un messaggio nei confronti del tecnico del Napoli. Una serie di dichiarazioni che hanno aumentato ulteriormente l’hype intorno alla lotta scudetto, con i partenopei che vorranno guastare le feste ai nerazzurri fino alla fine della stagione.

Nel corso della sua intervista, Bastoni ha infatti dichiarato:

“Conte ha provato a destabilizzarci perché sa che siamo i favoriti per il campionato”.

Il difensore ha quindi sottolineato le parole di Conte, rendendo chiaro che nello spogliatoio dell’Inter sono arrivate eccome le dichiarazioni del loro ex allenatore. Nel corso della chiacchierata ha poi ha aggiunto:

“Sfogo contro il VAR? Ovviamente l’ha fatto per il bene del calcio e dell’umanità! Conosciamo bene il mister…”

Una frase palesemente ironica, che va così ad ampliare ulteriormente la faida a distanza tra Napoli e Inter in questo campionato. Ovviamente, una rivalità sportiva, che renderà ancora più interessante il prosieguo della stagione fino all’ultima giornata.