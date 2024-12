Ultime Napoli calcio – Dal Comune di Napoli arriva l’annuncio sullo stadio Diego Armando Maradona: una svolta davvero importante per l’impianto di Fuorigrotta.

La sfida contro l’Udinese all’orizzonte e la necessità di ritrovare la strada della vittoria: le ultime notizie sul Napoli calcio parlano di una situazione grossomodo già delineata per gli azzurri, almeno nelle idee e nelle intenzioni. Antonio Conte vuole dare un segnale importante a tutto l’ambiente, oltre che a tutta la Serie A, che dallo scorso turno ha una nuova capolista, ossia l’Atalanta. Ma la classifica ora non è un pensiero prioritario e non può esserlo dal momento in cui l’obiettivo deve essere quello di ricostruire un progetto su cui poter poggiare basi ben solide.

Futuro che è nella testa anche del presidente Aurelio De Laurentiis, che dovrà sbrogliare la questione legata allo stadio Diego Armando Maradona, che ben presto dovrà essere riammodernato per evitare di perdere il treno di Euro 2034. Intanto, dal Comune di Napoli arriva però una novità altrettanto importante: il sollecito da parte del consigliere Nino Simeone, che ha sollevato la protesta da parte dei tifosi con disabilità motoria nell’accedere ai rispettivi posti assegnati all’interno dell’impianto di Fuorigrotta, sembra aver portato i suoi frutti.

News SSC Napoli calcio, Stadio Maradona: ultime novità sul servizio per disabili

Nei giorni scorsi, Gaetano Simeone (consigliere del Comune di Napoli), ha chiesto chiarimenti circa il servizio per disabili con difficoltà motoria, per l’accesso allo stadio Diego Armando Maradona.

Da parte della SSC Napoli, secondo tale riscontro, è stato assicurato che per ogni incontro di calcio viene già riservato un numero sufficiente di forze atte ad assistere tali tifosi, rinnovando la sua disponibilità per valutare ulteriori e diverse modalità di assistenza da fornire ai tifosi con disabilità motoria in base alle criticità che di volta in volta si manifesteranno. Soddisfazione da parte del consigliere Simeone che, auspicandosi una risposta anche nei fatti, ha rassicurato la categoria in questione circa le criticità evidentemente riscontrate.

Il tutto, mentre si attendono novità ulteriori in merito al futuro dello stadio Maradona in termini di rifacimento, con Euro 2032 che continua a essere una deadline che continua a incombere. C’è da aspettarsi che nei prossimi mesi possano arrivare novità anche a tal riguardo, per fare in modo che Napoli sia regolarmente tra le città italiane che ospiteranno della competizione.