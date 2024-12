Futuro Osimhen, spunta un nuovo club pronto all’acquisto: possibile cessione a gennaio!

Sono ore molto calde per il futuro di Victor Osimhen. Nelle ultime ore sono emersi dettagli importanti circa il futuro del nigeriano.

Nonostante la cessione a titolo temporaneo al Galatasaray, il nome di Victor Osimhen continua ad essere accostato al Napoli. L’esperienza del nigeriano in azzurro si è chiusa in male modo, con l’addio arrivato in extremis nel mese di settembre. A distanza di alcune settimane, però, il futuro continua ad essere ancora in bilico. Infatti, il club azzurro sarebbe alla ricerca di un possibile acquirente per mettere a segno la cessione definitiva.

Il rendimento in Turchia è stato fin qui molto importante, con l’attaccante che è tornato ad esprimersi a livelli altissimi. Ciò nonostante, però, non è scontata la permanenza al Galatasaray. Infatti, sulle tracce del giocatore ci sarebbero nuovamente i grandi club. In modo particolare, nelle ultime ore, si starebbe muovendo nuovamente il PSG. A tal proposito, direttamente dalla Francia sono arrivate conferme sulla possibile trattativa con il Napoli.

Osimhen nel mirino del PSG: possibile affare a gennaio!

Pronto un nuovissimo scenario legato al futuro di Victor Osimhen. L’ex attaccante del Napoli potrebbe lasciare il Galatasaray nelle prossime settimane per approdare altrove. Come riportato dal quotidiano francese “RMC Sport” sulle tracce del nigeriano sarebbe piombato in modo deciso il PSG. Il nome del bomber è stato a lungo accostato alla dirigenza parigina nel corso dell’ultima estate, ma alla fine Luis Enrique decise di virare altrove.

A distanza di alcuni mesi, però, la situazione sarebbe del tutto diversa. Infatti, lo stesso allenatore che ha “snobbato” Osimhen in estate avrebbe chiesto alla dirigenza di ingaggiarlo a gennaio. A breve inizierà la sessione invernale che potrebbe permettere ai parigini di godere di un nuovo attaccante.

Naturalmente, prima di procedere con la trattativa sarà necessario trovare il giusto accordo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il prezzo del calciatore è ovviamente inferiore rispetto al passato, ma il club azzurro potrebbe ricevere un’offerta da 70-80 milioni di euro. Al momento, si tratta di una semplice ipotesi che però potrebbe divenire realtà nelle prossime ore. Infatti, la dirigenza parigini starebbe pensando a come imbastire l’operazione e sarebbe già pronta ad avviare i contatti diretti con il club campano.