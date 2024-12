Mercato Napoli, Manna ha scelto l’obiettivo: può arrivare dalla Premier!

Il Napoli segue con moltissima attenzione un calciatore che milita in Premier League. Si tratta del primissimo obiettivo di Manna.

Il Napoli è concentrato al massimo sulla stagione in corso, motivo per il quale sarà molto importante intervenire sul mercato a gennaio. L’idea della dirigenza è quella di mettere a segno diversi colpi, ma uno in particolare riguarda la difesa. Ad oggi, il reparto non vanta alternative molto valide a Rrahmani e Buongiorno, motivo per il quale serviranno nuovi innesti.

In modo particolare, il DS Manna avrebbe individuato diversi profili. Tra questi è presente senza dubbio Jakub Kiwior, attualmente in forza all’Arsenal. Il difensore centrale non sta trovando molto spazio a sua disposizione, motivo per il quale la cessone apparirebbe come l’alternativa più valida.

Kiwior primo obiettivo del Napoli: piace a Manna

Il DS Manna prepara nuovi colpi in entrata per il Napoli. La necessità della squadra è quella di ingaggiare un nuovo difensore, il quale vanti un profilo molto esperto. Non a caso, come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” il primo obiettivo per la retroguardia sarebbe Jakub Kiwior. Il difensore veste attualmente la maglia dell’Arsenal, ma non è da escludere un possibile addio.

La valutazione dei Gunners è quantomeno alta, vista la richiesta di ben 20-25 milioni di euro. Il Napoli proverà certamente ad abbassare le pretese, ma l’ultima parola spetterà alla dirigenza inglese. A tal proposito, l’operazione potrebbe decollare nelle prossime settimane, assicurando così ad Antonio Conte un’alternativa molto valida.