Ancelotti, ritorno in Serie A dopo Napoli: destinazione a sorpresa

Carlo Ancelotti potrebbe fare il suo incredibile ritorno in Serie A, dopo la sua ultima esperienza in Italia con il Napoli: lo scenario è davvero sorprendente per il tecnico del Real Madrid.

Il Napoli, in questi ultimi anni, ha potuto contare su un nome di spessore come Carlo Ancelotti, per carattere e palmares uno dei tecnici più forti della storia del calcio. Tuttavia, il legame tra l’allenatore di Reggiolo e la società del presidente Aurelio De Laurentiis non è stato particolarmente esaltante, visto che è arrivato l’esonero dopo appena una stagione e mezza. Ancelotti, però, è riuscito a ritagliarsi uno spazio ancora una volta trionfale, con il suo ritorno al Real Madrid dopo l’esperienza all’Everton.

Da diverse settimane, però, si parla di un possibile addio dell’ex azzurro al club madrileno, anche se al momento non ci sono sviluppi concreti, almeno a stretto giro. Ma nel caso in cui l’addio dovesse consumarsi entro il termine della stagione in corso, secondo la redazione di Sky Sport potrebbe aprirsi uno scenario davvero sorprendente per Ancelotti, con la Roma che sognerebbe un colpo che sarebbe sicuramente importante. Nulla di avanzato o definito, ma una suggestione che in queste ore già sta infiammando il calcio italiano.

Roma, Ancelotti è il sogno: possibile ritorno in Serie A per lui?

Carlo Ancelotti per la panchina della Roma? In queste ore si sta diffondendo una suggestione che in poco tempo sta solleticando la fantasia da parte dei tifosi del club capitolino.

A renderlo noto è Sky Sport, secondo cui il tecnico di Reggiolo (insieme a Max Allegri e Vincenzo Montella) è uno dei nomi tenuti d’occhio dai Friedkin, dall’uomo mercato giallorosso Ghisolfi e dallo stesso Claudio Ranieri che, stando a quanto svelato proprio nelle scorse settimane dopo la sua firma, avrà un ruolo importante nella scelta del prossimo tecnico della Roma.

Nel caso in cui tale suggestione dovesse divenire realtà, l’allenatore del Real Madrid (che nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito anche la maglia della Roma) farebbe il suo ritorno in Serie A, dopo che nel 2019 è stato esonerato dalla SSC Napoli a stagione in corso. Uno scenario davvero incredibile che potrebbe dare uno scossone davvero importante a tutto il calcio italiano, per una compagine che quanto prima intende ritornare nelle zone di vertice della classifica.