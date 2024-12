Zirkzee e Rashford accostati al Napoli, dalla Germania l’ultim’ora che cambia tutto – IL POST

Joshua Zirkzee e Marcus Rashford sono le ultime due suggestioni di mercato in casa Napoli: da Sky Sport DE arrivano novità circa la posizione del Manchester United sui due giocatori.

Il Napoli intende rinforzarsi concretamente in vista del prossimo mercato di gennaio: la necessità più evidente per la squadra a disposizione di Antonio Conte è senza dubbio la difesa. Da settimane ormai si rincorrono indiscrezioni su quello che potrà essere il rinforzo a tal riguardo, con Jakub Kiwior che nelle ultime ore è tornato nuovamente d’attualità (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra).

In questi giorni, però, sono due i nomi che stanno scatenando le fantasie da parte dei tifosi di fede partenopea: Joshua Zirkzee e Marcus Rashford. Le indiscrezioni si sono intensificate soprattutto per quanto riguarda l’ex Bologna, la strada principale è legata sicuramente all’eventuale cessione di Victor Osimhen anticipata già da gennaio, ma lo scenario non è certamente tutta in discesa.

Ma i due giocatori sono in uscita dal Manchester United? A fare il punto della situazione è il giornalista della redazione tedesca di Sky Sport, Florian Plettenburg. Quest’ultimo ha svelato quelli che sono gli incedibili per il club di Premier League, interessato in queste settimane da una vera e propria rivoluzione con l’ingaggio del tecnico Ruben Amorim.

Mercato Napoli, in Germania svelano gli incedibili per lo United: assist per gli azzurri?

Nelle prossime settimane, potrebbe tornare sempre più di moda, a determinati incastri e condizioni, le suggestive piste che porterebbero a Joshua Zirkzee e Marcus Rashford.

Nel dettaglio, questa è la situazione spiegata dal giornalista Florian Plettenburg sul suo profilo ufficiale di X (ex Twitter, ndr):

“Internamente, il Manchester United concorda sul fatto che oltre la metà dei giocatori della squadra sono seri candidati per la vendita in inverno o in estate, se arriveranno buone offerte. A Ruben Amorim verrà data l’opportunità di ricostruire, il che richiederà vendite urgenti. Attualmente, i giocatori considerati invendibili includono Diallo, Mainoo, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Onana e altri 2-3 giocatori chiave“.

Per gli altri giocatori, dunque, lo United potrebbe aprire la cessione in caso di offerte ritenute eventualmente congrue per rifinanziare le altre operazioni in entrata. Da capire se effettivamente i due giocatori accostati al club azzurro possano fare al caso o meno di Amorim: scenario da seguire, con tutti gli ostacoli del caso.