“Il problema del Napoli è Lukaku”, il commento in diretta non lascia dubbi

Dura contestazione in diretta contro Lukaku, reputato artefice dei problemi attuali del Napoli, il commento non lascia dubbi

Romelu Lukaku divide i tifosi azzurri in due categorie: c’è chi apprezza l’enorme sforzo del calciatore belga nel venire a dialogare il gioco e fare ciò che gli riesce meglio; dall’altro lato ci sono tifosi non contenti delle sue prestazioni, ritenute non all’altezza.

Manna ha lavorato tanto per portare Lukaku al Napoli. Tanto richiesto e desiderato da Conte, ora sembra esser diventato un peso per il gioco espresso dai partenopei nelle ultime gare.

Il gigante belga non riesce ad esprimersi al meglio e trova fatica ad essere incisivo: il Napoli rispetto l’inizio di stagione, che aveva visto Lukaku offrire ottime prestazioni, ha cambiato modo di giocare e ciò ha portato a diverse conseguenze.

L’operazione di mercato è stata molto sostanziosa e, per questo motivo, fa dubitare la maggior parte dei sostenitori azzurri: Big Rom non sembra il perfetto sostituto di Osimhen, che i napoletani tanto rimpiangono.

Conte è convinto di ritrovare presto il Lukaku che conosceva e che gli ha portato a vincere lo Scudetto all’Inter, o anche semplicemente l’attaccante che si è visto nella scorsa stagione a Roma, decisivo quando serviva esserlo. Lukaku lavora intensamente per ritrovare la forma fisica migliore, ma sembra che si stia andando sulle lunghe.

E se Lukaku non fosse più l’attaccante tanto sognato da Conte? I tifosi del Napoli si domandano diverse cose sull’acquisto della scorsa stagione, in quanto presenti diversi profili più giovani e in forma.

Bucchioni svela il problema del Napoli e attacca Conte

Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha parlato dei problemi attuali del Napoli: secondo lui, Lukaku è uno dei problemi principali degli azzurri, che in molte occasioni faticano a trovare la via del gol.

“Il problema del Napoli sta nella manovra offensiva e nel rendimento di Lukaku. Punto il dito contro di lui” – dice in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’.

Secondo il giornalista, molte colpe vanno date anche al tecnico azzurro: “Conte lo sa bene – riferendosi a Lukaku – ma non lo ammetterà mai pubblicamente. Cambiare troppo si è rivelato poi un boomerang per lui“.

Sulla sconfitta contro la Lazio: “Domenica anche le scelte di Antonio mi hanno convinto: Lukaku è stato un palo della luce e non ha contribuito a nulla, andava cambiato al massimo al 60esimo“.

Parole dure dunque per l’attaccante belga, che ora dovrà far ricredere di sé anche ai tifosi.