“Napoli? Qualche telefonata…”: l’ex agente del bomber di Serie A svela tutto

L’ex agente di uno dei bomber della Serie A ha parlato in queste ore e si è lasciato andare ad una rivelazione che riguarda il Napoli.

In quel di Napoli c’è il palato fine quando si tratta di attaccanti, ed in particolare centravanti. Anche negli ultimi anni all’ombra del Vesuvio sono arrivati giocatori che hanno saputo interpretare al meglio il ruolo, regalando anche tante gioie ai tifosi. E cosi da Cavani ad Osimhen, passando per Gonzalo Higuain, espressioni pure di numeri 9 anche se con caratteristiche molto diverse.

Ad oggi è Romelu Lukaku a guidare l’attacco azzurro, con Giovanni Simeone come alternativa nel ruolo di centravanti. Storicamente il Napoli ha avuto attaccanti molto importanti, e chissà quanti calciatori amanti dell’aerea di rigore poteva concretamente finire all’ombra del Vesuvio.

“Ci furono contatti con Giuntoli”: parla l’ex agente di Lucca

Lorenzo Lucca è uno degli attaccanti maggiormente monitorati in Serie A. Ben 7 gol messi a segno in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, anche se di sicuro l’ex centravanti dell’Ajax ha un potenziale da potersi esprimere su livelli molto più alti. Sarà per questo che anche il Napoli aveva messo gli occhi su di lui.

Antonio Imborgia, procuratore e tra gli altri ex agente di Lucca, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Mi diverte vedere questo campionato, il Napoli è un invitato inaspettato al tavolo dello Scudetto e con Conte ha una garanzia di assoluta qualità. È un campionato entusiasmante, Atalanta e Inter sono lì a lottare e sarà una corsa serrata sino alla fine”, ha detto il procuratore.

Imborgia ha parlato anche del passato, di quando ci furono delle telefonate con l’ormai ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli e di come tra le parti non si sia mai intavolata una vera e propria trattativa: