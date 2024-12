“Conte come Allegri? Adesso…”: la sentenza di Chiariello spiazza tutti

Antonio Conte come Max Allegri? La sentenza è arrivata in diretta dal giornalista Umberto Chiariello, ecco cos’ha detto.

Che il gioco espresso dal Napoli fino a questo momento non sia dei più brillanti, era un aspetto sul quale i tifosi napoletani ci hanno già riflettuto e sul quale gli addetti ai lavori stanno ponendo l’attenzione da tempo. C’è chi guarda al Napoli come una squadra che non mette in campo un calcio spumeggiante ma fa risultato, chi invece si aspetterebbe di più e teme per il futuro.

Al centro del dibattito, ovviamente, c’è il direttore d’orchestra, colui che è chiamato a far girare bene questa squadra, al netto delle idee ed il credo calcistico: Antonio Conte è stato chiaro fin dal principio, questo è un anno di transizione e servirà tempo per vedere il Napoli mettere in campo prestazioni solide e da vera squadra.

Conte come Allegri? La sentenza di Chiariello

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi proprio sull’allenatore del Napoli e provando a fare una similitudine tra l’attuale tecnico azzurro ed altri due allenatori molto importanti che in Italia hanno lasciato il segno.

“Conte non è Mourinho o Allegri ma ora gli somiglia molto. Spero che Conte ritorni l’allenatore che conosciamo e che il Napoli possa essere sempre di più la sua squadra. Conte è tra i pochi allenatori che sanno incidere la sua squadra dando una carattere guerriero che domenica non ho visto”.

La speranza, insomma, è che Conte possa trovare quel filo conduttore che lo lega alle esperienze precedenti, dando al Napoli quella personalità che ad oggi non è esplosa, come come il bel gioco.