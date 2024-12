Addio Napoli, va via subito: l’annuncio ufficiale

Dopo le ultime settimane, il calciatore ha deciso: lascerà Napoli, addio già nel prossimo mercato di gennaio

Dopo essere stato al primo posto in classifica per praticamente 3 mesi, l’ultima settimana ha riportato il Napoli con i piedi per terra: la doppia sconfitta contro la Lazio ha prima dimostrato che la rosa dei partenopei non sia così lunga come alcuni scrivevano e poi fatto consumare il sorpasso in classifica dell’Atalanta.

La sfida di Coppa Italia ha reso evidente la differenza siderale tra titolari e sostituti, sia per effettivo disvalore tra gli interpreti, sia per mancanza di fiducia e impiego da parte di mister Antonio Conte: non sorprenderà dunque vedere alcuni di questi calciatori andare a bussare alla porta del direttore Manna per chiedere di lasciare Napoli per trovare maggior spazio e fiducia altrove. Tra questi, nelle ultime ore è arrivato un annuncio ufficiale: già nel prossimo gennaio volerà via da Napoli.

Napoli, l’agente conferma: “Troppi i calciatori superiori, andrà via a gennaio”

tra le note stonate dell’Olimpico in occasione della Coppa Italia c’è sicuramente Alessio Zerbin. L’ala del Napoli ha giocato fuori ruolo, a causa dell’assenza di Mazzocchi. Conte aveva necessità di mandarlo in campo e ha chiesto al ragazzo un lavoro differente rispetto alle sue qualità. Ha sofferto tanto sulla fascia le avanzate di Zaccagni, Dele-Bashiru e persino Hysaj, finito ai margini del progetto biancoceleste tanto da non essere nemmeno inserito nella lista della Serie A.

Furio Valcareggi, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Zerbin? Può chiedere di andare a giocare altrove, siamo d’accordo con Manna. Marinelli ha parlato con Manna e troveremo un’alternativa, c’è molta attenzione intorno ad Alessio. A Napoli sono troppo più forti di lui“.

Già in estate Zerbin era stato vicino a lasciare Conte e il Napoli, salvo poi vedersi bloccata la partenza proprio dall’allenatore azzurro: “Lecce? Corvino è un amico da quando era al Casarano, ma non ha chiesto il calciatore all’agente. Monza? L’interesse c’è perchè lì ha fatto bene, piace molto anche a Nesta. Ora Alessio è in gran forma, l’ha detto anche Conte. La soluzione la troveremo sicuramente”.

La scorsa stagione infatti Zerbin è stato un elemento importante della squadra di Palladino, giocando 13 partite per un totale di 685 minuti, siglando anche un assist decisivo e garantendo costante spinta sulla fascia destra del Monza in tandem col Flaco Colpani.