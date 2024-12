Ultime Napoli calcio, Caressa va contro il turnover di Conte e Kvara: avete sentito?

Napoli Lazio 0-1, arriva il commento di Fabio Caressa sulle scelte di Antonio Conte nel doppio confronto con la squadra di Baroni.

La quindicesima giornata di Serie A ha visto il Napoli cadere al Maradona per mano della Lazio che col gol di Isaksen torna nella Capitale con 3 punti fondamentali che muovono la classifica e avvicinano la squadra di Baroni agli azzurri. I biancocelesti, infatti, si sono portati a -1 dal Napoli e a -3 dalla vetta in cui risiede l’Atalanta. Il doppio confronto, tra campionato e Coppa Italia, è stato aggiudicato pienamente dalla Lazio. Sulla gestione della rosa da parte di Antonio Conte fra giovedì sera e stasera, Fabio Caressa, giornalista Sky Sport, ha rilasciato il suo parere in merito a questo tema.

Scelte Conte, Caressa netto: “Si sono sentiti la squadra B”

Fabio Caressa durante Sky Calcio Club ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cambio radicale di formazione tra il match di Coppa Italia e quello di campionato contro la Lazio. Il giornalista, infatti, ha messo in evidenza i pochi minuti nelle gambe della maggioranza dei calciatori partenopei, presenti dal primo minuto allo stadio Olimpico. Ecco quanto dichiarato: “Abbiamo visto un Napoli che in casa contro Atalanta e Lazio non ha raccolto neanche un punto. Questa è una tendenza che deve necessariamente cambiare se vuole continuare a sognare. Nel Napoli ci sono giocatori che hanno 10 minuti di media a partita! I giocatori che hanno giocato giovedì si sono sentiti la squadra B“.

Parole nette che sottolineano la mancanza di coinvolgimento di calciatori del calibro di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, infatti, uno dei punti fermi nell’Italia di Luciano Spalletti, non sta trovando molto spazio all’interno della scacchiera di Conte. Sarebbe questo il motivo per il quale, alcuni calciatori partenopei starebbero rendendo al di sotto delle proprie potenzialità. A suo vedere, la decisione di schierare in Coppa Italia tutte le “riserve” insieme in campo avrebbe causato un effetto negativo nella testa dei calciatori.

Il telecronista sportivo, inoltre, ha messo in evidenza anche lo stato di forma di Khvicha Kvaratskhelia che, soprattutto nell’ultimo periodo, non sta rendendo come ha abituato i tifosi partenopei. Anche su di lui ha rilasciato parole abbastanza pesanti, riprendendo anche in considerazione le performance del 77 dell’anno dello scudetto. Di seguito quanto dichiarato sul georgiano: “Kvaratskhelia non è più il craque che abbiamo visto nell’anno dello Scudetto, fa delle cose belle ma più normali”.