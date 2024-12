Napoli sconfitto contro la Lazio: la reazione dell’Inter

La sconfitta al Maradona contro la Lazio permetterebbe all’Inter di superare il Napoli quando scenderà in campo per recuperare la gara contro la Fiorentina

La rete di Isaksen ha riacceso mille polemiche attorno al Napoli. Dopo settimane di primato in classifica, ora a comandare in Serie A c’è l’Atalanta di Gasperini, vincente al Maradona per 0-3. Non bastano le parole di Conte, che prova a indicare altri obiettivi da raggiungere, escludendo lo Scudetto.

La sconfitta degli Azzurri accorcia nuovamente il distacco tra tutte le big in lotta nelle prime posizioni. Tra tutti, Fiorentina e Inter, le quali devono recuperare la gara sospesa per il malore di Bove. E proprio a 24 ore dal match di Champions League, Hakan Calhanoglu ha commentato la sua reazione e quella dello spogliatoio alla sconfitta del Napoli:

“Non è cambiato nulla per noi. Il nostro obiettivo è sempre quello di portare in alto l’Inter e guardiamo solo noi stessi. Continuiamo a lavorare a quello a cui abbiamo creduto sempre”

Insomma, questa vittoria della Lazio al Maradona non alleggerisce il peso della partita ancora da recuperare e di quel distacco provvisorio con il Napoli.