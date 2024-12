Napoli-Lazio, bocciatura totale per Lukaku: le sentenze dei quotidiani

Il peggiore in campo di Napoli-Lazio di ieri, almeno secondo i due principali quotidiani sportivi, è stato Romelu Lukaku.

Dopo aver perso giovedì scorso in Coppa Italia, il Napoli deve ancora guardare la Lazio festeggiare. I capitolini, infatti, hanno battuto ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona la squadra di Conte con il gol di Isaksen.

La gara, però, è stata abbastanza equilibrata, anche se il Napoli non ha certo fornito una delle sue migliori prestazioni. Basti pensare che lo stesso Romelu Lukaku è stato fischiato quando è uscito dai tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli stessi quotidiani hanno sonoramente bocciato il calciatore belga.

Napoli-Lazio, solo commenti negativi per Lukaku

Basti pensare che tutti e due i principali quotidiani sportivi hanno dato 5 alla prestazione dell’ex Inter. Ecco il commento della ‘Gazzetta dello Sport’ sulla prestazione di Romelu Lukaku: “Problema serio: è leggibile nei movimenti. Non trova la profondità, non riesce neanche a girarsi per puntare. Non calcia mai”.

Il ‘Corriere dello Sport’, invece, ha commentato così la gara del calciatore belga: “Sculettate solite per fare da sponda. Ha solo aperto gli spazi, non è riuscito mai ad andare al tiro”.