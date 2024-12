Meret a Radio CRC: “Dobbiamo sfruttare le occasioni, servono precisione e cattiveria”

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Radio CRC: il portiere del Napoli ha commentato la sconfitta patita dagli azzurri contro la Lazio.

La sconfitta di ieri sta facendo discutere in casa Napoli: aver perso in due giorni ravvicinati contro la stessa squadra, la Lazio, non può di certo lasciare contenti i tifosi azzurri che dopo l’eliminazione in Coppa Italia si aspettavano una risposta concreta sul campo, provando a mettere in campo una prestazione di livello in segno di rivalsa dopo il match precedente.

Il Napoli non si può dire abbia giocato una buona esaltate, restando di fatto in scia rispetto alle prestazioni delle ultime settimane. La squadra di Antonio Conte non ha creato molto, non riuscendo concretamente a sfruttare quanto fatto a ridosso dell’area di rigore avversaria.

A parlare dopo la partita di ieri è anche Alex Meret, intervento ai microfoni di Radio CRC per commentare proprio la sconfitta contro la Lazio:

“Segnali positivi? Penso che in generale sia stata una buona gara, abbiamo tenuto la palla per gran parte della partita, provando a mettere in difficoltà e creare pericoli”.

Ed ancora, Meret è entrato ancor più nel dettaglio della partita di ieri:

“Siamo arrivati molte volte nella loro area, però stati poco precisi e cinici, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. La fase difensiva penso sia stata buona, abbiamo concesso due o tre occasioni: loro sono stati bravi ed anche un po’ fortunati con deviazione a trovare il gol. Sicuramente non è stata una partita negativa, dobbiamo continuare su questa strada e pensare già alla prossima”, le parole del portiere azzurro.

“Cosa è mancato in fase di finalizzazione? Un po’ più di precisione, di cattiveria, di voglia di far gol. Se arriviamo tante volte in area, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che si creano. Soprattutto contro queste squadre, che sono anche brave a difendersi – prosegue Meret – dobbiamo essere più cinici. Bisogna lavorarci e fare meglio già dalla prossima”, ha detto il portiere del Napoli.

Un passaggio del portiere azzurro dedicato anche alla situazione degli azzurri in classifica, con il primo posto perso e consegnato nella mani dell’Atalanta:

“Alla classifica ci si pensa in un secondo momento, ora si pensa a cosa non ha funzionato in questa partita e a cosa invece abbiamo fatto bene. Bisogna lavorare su questo e preparare al meglio la prossima sfida. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo che è un campionato difficile con molte squadre coinvolte in vetta. Bisogna tenere il passo per poter sperare in qualcosa di più”.

Ed ancora, il portiere del Napoli ha dedicato anche un messaggio ai tifosi del Napoli, ad oggi bisogno di parole importante e da vero leader in un momento dove gli azzurri non stanno portando a casa risultati, essendo andati incontro a due sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato.