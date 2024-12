Lotito commenta la vittoria con De Laurentiis: ecco cosa gli ha detto dopo Napoli-Lazio

Le parole del presidente della Lazio dopo la vittoria contro il Napoli: Lotito e De Laurentiis si sono sentiti a seguito del match

Seconda sconfitta di fila. E questa forse brucia un po’ di più, perché vale tre punti ed è arrivata con i titolarissimi. Non c’è stato alcun riscatto dopo la debacle a Roma in Coppa Italia. Antonio Conte acquisisce certamente delle certezze dopo Napoli-Lazio, ma è consapevole anche che in fase offensiva vanno aggiustati alcuni dettagli e movimenti.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, soprattutto dal punto di vista tattico, i biancocelesti hanno trovato la rete decisiva con Isaksen, bravo a credere fino in fondo nell’errore di valutazione di Olivera. Al termine della partita, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato con Aurelio De Laurentiis e a margine dell’Assemblea di Lega odierna ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Poteva succedere di tutto, il risultato conta zero. L’ho detto anche a De Laurentiis. Ho apprezzato l’aspetto tecnico-tattico, le due squadre hanno combattuto fino alla fine dando il massimo. È stato uno spettacolo di calcio vero. Calcio vero”

Insomma, Lotito si è particolarmente divertito vedendo Lazio-Napoli. Forse la reazione del presidente azzurro sarà stata meno entusiasta. Ma il campionato è lungo e solo alla fine della stagione si potranno tirare le somme.