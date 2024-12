Problema in attacco? Meret risponde in conferenza e lancia già un messaggio all’Udinese

Napoli Lazio, finisce 0-1 per gli ospiti: arrivano le parole di Alex Meret durante la conferenza stampa post partita.

Allo stadio Diego Armando Maradona si è conclusa la gara tra Napoli e Lazio con la disfatta dei calciatori di Antonio Conte. I partenopei non sono riusciti a bucare la porta avversaria ed Isaksen ha approfittato di un piazzamento errato della difesa azzurra per decidere il match. Il doppio confronto tra Coppa Italia e Serie A assume completamente tinte biancoceleste. Rispetto al match, Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa post partita.

Napoli Lazio, Meret sicuro: “Abbiamo giocato bene, dispiace perdere così”

Sulla partita disputata, Meret ha dichiarato: “Abbiamo fatto una buona gara in generale, tenuto per gran parte del match la palla creando pericoli. Non siamo stati precisi e cinici, loro bravi a sfruttare le poche occasioni avute: dobbiamo essere più cattivi, ma atteggiamento giusto dall’inizio perchè li abbiamo pressati e sulle seconde palle c’eravamo. Poi quella ripartenza ci ha punito, manteniamo la testa alta“.

In merito alla fase offensiva, ha messo in evidenza cosa non sta funzionando: “C’è un problema in attacco? Forse non segniamo tanto come le altre al vertice, ma abbiamo fatto buone partite pur segnando meno. Magari quando andiamo in vantaggio, abbiamo pensato prima al risultato e poi al resto. Lavoriamo tanto in tutte e due le fasi, possiamo fare meglio continuando a lavorare“.

Riguardo alle sconfitte in casa contro Atalanta e Lazio ha sottolineato il dispiacere nonostante prestazioni non proprio negative: “Dispiace aver perso così perchè per larghi tratti è stata una prestazione positiva quindi dobbiamo continuare a lavorare su questa strada perchè è quella giusta. Possiamo fare meglio, vogliamo vincere già dalla prossima partita”.