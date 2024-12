“Possibile colpo a gennaio”: Manna cambia tutto e “stravolge” il Napoli!

Il Napoli è tra i club più attivi sul mercato. Il DS Manna starebbe portando avanti una nuova idea in vista di gennaio.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio, nonostante la battuta d’arresto contro la Lazio in Coppa Italia. Il club azzurro è stato eliminato dalla competizione dopo una brutta partita, la quale è però stata capitanata dalle cosiddette “riserve”. All’Olimpico, l’allenatore azzurro ha deciso di affidarsi alle seconde scelte che non hanno affatto brillato in una partita così importante. Il tutto è costato l’eliminazione ai partenopei, ma al tempo stesso il ko ha lasciato diversi interrogativi importanti per la società e ancor più per il DS Manna.

Il direttore sportivo del Napoli starebbe seguendo diversi profili in vista del mercato. La sessione invernale si aprirà il prossimo 2 gennaio, con il dirigente che è pronto a piazzare qualche colpo importante. Infatti, in casa azzurra non è da escludere un possibile “stravolgimento” grazie a delle cessioni e al tempo stesso dei nuovi acquisti. A tal proposito, proprio dopo la sfida contro la Lazio, sarebbe emersa un’idea del tutto inedita.

Manna studia un colpo a centrocampo: la nuova idea

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata. Sebbene la prima parte di stagione abbia sorriso agli azzurri, la società sarebbe pronta ad intervenire con dei nuovi acquisiti e altrettante cessioni. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la sconfitta pesante contro la Lazio in Coppa Italia ha lasciato degli interrogativi molto preoccupanti. Infatti, le riserve azzurre non hanno brillato facendo cambiare così i piani del DS Manna.

Il dirigente azzurro, infatti, starebbe pensando di piazzare un nuovo colpo a centrocampo a gennaio. Ad oggi, quella porzione di campo è ricoperta dai titolari o più precisamente dal trittico targato: Lobotka, Anguissa e McTominay. Al tempo stesso, in panchina non sarebbero presenti alternative adeguate al gioco di Antonio Conte.

L’interrogativo cruciale è emerso proprio giovedì all’Olimpico, quando l’esperimento Raspadori non ha funzionato. Infatti, l’ex Sassuolo non ha brillato in quella porzione di campo, finendo per essere un oggetto misterioso durante la sua permanenza sul terreno di gioco. Naturalmente, tutto ciò avrebbe fatto nascere degli importanti dubbi che la società vorrebbe sciogliere nel corso delle prossime settimane. Infatti, sarà proprio il DS Manna ad analizzare in modo concreto la questione appena analizzata.